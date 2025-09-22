Πρόθεση Υπ. Εργασίας για καθορισμό ελάχιστου κόστους τηλεργασίας από 1η Νοεμβρίου

Την πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας να καθορίσει ελάχιστο κόστος τηλεργασίας από την 1η Νοεμβρίου, το οποίο θα καλύπτεται από τον εργοδότη για τα έξοδα που προκύπτουν στον προσωπικό χώρο του εργαζομένου, μετέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Το ελάχιστο κόστος αυτό, όπως είπε, θα ισχύει για τον ιδιωτικό όσο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τομείς για τους οποίους υπάρχει ήδη σχετική νομοθεσία για την τηλεργασία από το 2023.

Στην Επιτροπή Οικονομικών συνεχίστηκε τη Δευτέρα η συζήτηση του νομοσχεδίου για την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα, με ζητήματα κυρίως που αφορούν τον καθορισμό του χώρου τηλεργασίας, αλλά και την ευθύνη των προϊσταμένων στον προγραμματισμό και διαχείριση του προσωπικού.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρθηκε στο θέμα της αναπροσαρμογής των ημερών τηλεργασίας όταν ένας υπάλληλος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω άδειας χωρίς απολαβές, παράτασης άδειας μητρότητας ή παρατεταμένης ασθένειας. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται ζήτημα ομαλής επανένταξης και προγραμματισμού της εργασίας. Αρχικά είχε προβλεφθεί σχετική επιφύλαξη για αναπροσαρμογή των ημερών τηλεργασίας, ωστόσο τελικά προτάθηκε η ευχέρεια να παραμένει στον εκάστοτε προϊστάμενο και αποφασίστηκε να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη επιφύλαξη.

Η συντεχνία Ιστότητα, σε παρέμβασή της ζήτησε να ρυθμιστεί το θέμα ή να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και ανακολουθίες στα διαφορετικά τμήματα.

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αδυναμίες να «εμπιστευθούμε τους προϊστάμενους στη δημόσια υπηρεσία να κάνουν προγραμματισμό και να διαχειριστούν το προσωπικό τους».

Παράλληλα διευκρινίστηκε στο νομοσχέδιο, μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, ότι η τηλεργασία είναι «οικειοθελής μορφή εργασίας».

Αναφορικά με τον χώρο τηλεργασίας, επισημάνθηκε ότι η βασική επιλογή είναι η οικία του εργαζομένου, ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια και η υγεία του κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής δήλωσης που θα διευκρινίζει κατά πόσο ο χώρος είναι κατάλληλος. Στο νόμο αναφέρεται ότι υπάρχει ευχέρεια να επιλεγεί διαφορετικός χώρος, μόνο στην περίπτωση που πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές και να υπάρχει σχετική δήλωση από τον υπάλληλο. Υπογραμμίστηκε επίσης ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων όταν η εργασία διεξάγεται εκτός οικίας, σε χώρους στους οποίους ο υπάλληλος δεν θα μπορεί να προσκομίσει τη σχετική δήλωση.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας υπενθύμισε ότι από το 2023 εφαρμόζεται ο σχετικός νόμος για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις τράπεζες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υποβληθεί οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία για τις πρόνοιές του.

Αυτό που πολλοί ζητούν να διευκρινιστεί, ανέφερε, είναι ποιο θα είναι το κόστος αποζημίωσης από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους για το κόστους που έχουν όταν εργάζονται από το σπίτι τους. Όπως είπε, ο Υπουργός μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο κόστος τηλεργασίας με διάταγμα και αυτό προτίθεται να κάνει από 1η Νοεμβρίου για τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα για τον οποίο υπάρχει ήδη νόμος για τηλεργασία.

Σε σχέση με τις επιθεωρήσεις είπε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να γίνει τροποποίηση του νόμου για να έχουμε υπάρχουν περισσότεροι επιθεωρητές που θα εξετάζουν την εφαρμογή του νόμου.

Μετά το πέρας της Επιτροπής, ο βουλευτής ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η τηλεργασία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στους δημόσιους υπαλλήλους, οδηγώντας σε μια πιο παραγωγική και αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το κόμμα του διατηρεί ορισμένες ανησυχίες, όπως ποια και πόσα τμήματα θα συμπεριληφθούν, πώς θα γίνει η επιλογή όσων υπαλλήλων θα εργαστούν με τηλεργασία και ποιες αντιδράσεις μπορεί να προκύψουν από όσους δεν ενταχθούν. Έθεσε επίσης ερωτήματα για τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, για τον τρόπο μέτρησης της παραγωγικότητας, καθώς και για τον κίνδυνο εμφάνισης καταχρηστικών συμπεριφορών.

Υπογράμμισε ότι για να πετύχει η μεταρρύθμιση απαιτείται αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής, τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση προσωπικού, διασφάλιση της ασφάλειας εγγράφων και ουσιαστικός έλεγχος και γενικότερα πολύ καλή προετοιμασία. Τέλος, είπε ότι η ΔΗΠΑ δεν περιορίζεται μόνο στην ψήφιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά επιδιώκει και την υλοποίηση και πρακτική εφαρμογή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ