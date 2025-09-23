Εισηγήσεις ΠΑΣΥΔΥ προς ΥΠΟΙΚ για αξιολογήσεις Δημοσίου

Σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών για τις αξιολογήσεις στη δημόσια υπηρεσία θα προχωρήσει η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημο...

