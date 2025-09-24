Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρόστιμα €60.000 σε ελεγκτικό οίκο και ελεγκτή για ανεπαρκή εκτέλεση υποχρεωτικού ελέγχου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) αποφάσισε επίσης απαγόρευση παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σε Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος για διάστημα τριών ετών

Πειθαρχικές κυρώσεις σε νόμιμο Ελεγκτικό Οίκο και σε νόμιμο Ελεγκτή επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυρώσεις, οι πρώτες που επιβάλλει η ΑΔΕΕλΕπ σε επαγγελματίες, επιβλήθηκαν διότι διαπιστώθηκε ανεπαρκής εκτέλεση του υποχρεωτικού ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Οντότητας Δημοσίου Συμφέροντος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017, κατά παράβαση των απαιτήσεων των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και του Διεθνούς Προτύπου Δικλίδων Ποιότητας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 40.000 ευρώ στον Νόμιμο Ελεγκτικό Οίκο, χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ στον Νόμιμο Ελεγκτή και απαγόρευση παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σε Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος για διάστημα τριών ετών.

Σύμφωνα με το περί Ελεγκτών Νόμο, τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ΑΔΕΕλΕπ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

