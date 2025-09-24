Άλμα στις τιμές του κρέατος- Πολυτέλεια χοιρινό, αρνί και βοδινό
Από το 2021 έως το 2024, οι τιμές αρνίσιου και κατσικίσιου κρέατος αυξήθηκαν κατά 63%, του βοδινού κατά 37%, του χοιρινού κατά 30% και των πουλερικών κατά 14%. Η ακρίβεια αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες. Το κοτόπουλο κερδίζει έδαφος έναντι του χοιρινού στο κυπριακό τραπέζι
