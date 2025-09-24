Οδηγοί προσοχή: Ουρά χιλιομέτρων στην είσοδο της Λευκωσίας μετά από τροχαίο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Άλμα στις τιμές του κρέατος- Πολυτέλεια χοιρινό, αρνί και βοδινό

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Από το 2021 έως το 2024, οι τιμές αρνίσιου και κατσικίσιου κρέατος αυξήθηκαν κατά 63%, του βοδινού κατά 37%, του χοιρινού κατά 30% και των πουλερικών κατά 14%. Η ακρίβεια αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες. Το κοτόπουλο κερδίζει έδαφος έναντι του χοιρινού στο κυπριακό τραπέζι

Αλλάζουν τα δεδομένα στην κυπριακή αγορά κρέατος. Οι αυξήσεις στις τιμές, η μείωση της παραγωγής και η αυξανόμενη εξάρτηση από εισαγωγές, φέρνουν το χοιρινό, το αρνίσιο και το βοδινό πιο κοντά στον χαρακτηρισμό «είδος πολυτελείας» για τα κυπριακά νοικοκυριά. Αντιθέτως, το κοτόπουλο διατηρεί τη δυναμική του, κερδίζοντας συνεχώς μερίδιο στο τραπέζι των Κυπρίων, παραμένοντας πιο προσιτό και δημοφιλές για καθημερινή κατανάλω...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΤιμέςΥπεραγορέςΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣτιμέςΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited