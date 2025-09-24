Εργασία από το σπίτι χωρίς μειώσεις μισθών- Αυτό θέλει το 70% των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στην ευρωζώνη δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ένα μεγάλο μέρος των μισθών τους για ένα υβριδικό πρότυπο εργασίας, παρά την υψηλή ικανοποίησή τους με τις τρέχουσες ρυθμίσεις εργασίας από το σπίτι.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο εργασίας που υπογράφουν οι Dias da Silva and Marco Weissler, τον Μάιο του 2025, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες στην Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών (CES) της ΕΚΤ να υποθέσουν ότι ο εργοδότης τους δεν επιτρέπει την εργασία από το σπίτι και να δηλώσουν ποιο επίπεδο μείωσης μισθού θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν (ως ποσοστό του τρέχοντος μισθού τους) με αντάλλαγμα την επιλογή να εργάζονται από το σπίτι δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 70% των εργαζομένων δεν θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν μείωση μισθού για να εργαστούν από το σπίτι. Ωστόσο, το 13% των εργαζομένων θα δεχόταν μείωση μισθού μεταξύ 1% και 5%, ενώ το 8% θα δεχόταν μείωση μεταξύ 6% και 10% .

Η μέση μείωση μισθού που θα δεχόντουσαν οι εργαζόμενοι για να εργάζονται δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι είναι 2,6%.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, διαπιστώνεται μεγάλη διακύμανση στην προθυμία αποδοχής μείωσης μισθού μεταξύ των διαφορετικών προτύπων εργασίας από το σπίτι.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται επί του παρόντος από το σπίτι πιο συχνά τείνουν να είναι πρόθυμοι να δεχτούν υψηλότερη μείωση μισθού για να διατηρήσουν αυτήν την εργασιακή ρύθμιση .

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται πλήρως εξ αποστάσεως είναι πρόθυμοι να δεχτούν μείωση μισθού 4,6%. Αντίθετα, όσοι εργάζονται επί του παρόντος από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα θα δεχόντουσαν μείωση μισθού μόνο 1,6%.

Μεταξύ εκείνων που είναι πρόθυμοι να δεχτούν μείωση μισθού, η μέση αποδεκτή μείωση μισθού είναι πολύ υψηλότερη (8,7%). Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είναι πολύ πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τον μισθό τους για να εργαστούν από το σπίτι, αποτελεί ένα πολύτιμο μη μισθολογικό όφελος για ορισμένους.

Η πανδημία άνοιξε το δρόμο

Όπως σημειώνεται, από την έναρξη της πανδημίας, η εργασία από το σπίτι έχει γίνει πιο συνηθισμένη στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών που εργάζονταν τουλάχιστον μερικές φορές από το σπίτι διπλασιάστηκε μεταξύ 2019 και 2024, από 11,7% σε 22,4%.

Μεταξύ των ερωτηθέντων στην Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών της ΕΚΤ, η εργασία από το σπίτι ήταν ακόμη πιο συχνή, καθώς τον Μάιο του 2024, το 33,6% των εργαζομένων ανέφερε ότι εργαζόταν τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι.

Η CES δείχνει επίσης ότι αυτά τα πρότυπα τηλεργασίας φαίνεται να έχουν καθιερωθεί, έχοντας παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερά από το 2024 έως το 2025.

Τα μη μισθολογικά οφέλη - συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων τηλεργασίας - προσφέρονται συχνά από τις εταιρείες ως εναλλακτική λύση στους υψηλότερους μισθούς.

Προτιμούν το υβριδικό μοντέλο

Σύμφωνα με την CES, ένα υβριδικό πρότυπο εργασίας παραμένει η πιο κοινή και προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονται εξ αποστάσεως. Το 2025, το 55,7% των εργαζομένων δεν εργαζόταν καθόλου από το σπίτι, το 11,9% εργαζόταν από το σπίτι περίπου μία ημέρα την εβδομάδα, το 21,9% εργαζόταν από το σπίτι μεταξύ δύο και τεσσάρων ημερών την εβδομάδα («υβριδική εργασία») και το 10,6% εργαζόταν από το σπίτι πέντε ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα .

Η σύγκριση των πραγματικών προτύπων τηλεργασίας των εργαζομένων με τα επιθυμητά πρότυπα τηλεργασίας αποκαλύπτει ορισμένες σημαντικές διαφορές. Το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται για τους εργαζόμενους που εργάζονται επί του παρόντος από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα, ακολουθούμενοι από εκείνους που δεν εργάζονται ποτέ από το σπίτι και στη συνέχεια από εκείνους που εργάζονται πλήρως εξ αποστάσεως.

Συνολικά, ένα υβριδικό πρότυπο εργασίας φαίνεται να είναι η προτιμώμενη επιλογή τηλεργασίας, με τους περισσότερους εργαζόμενους με υβριδική εργασία (84%) να εκφράζουν ικανοποίηση με την τρέχουσα ρύθμισή τους. Το 43% των εργαζομένων που εργάζονται πλήρως εξ αποστάσεως θα προτιμούσαν να περνούν λιγότερες ημέρες εργασίας μακριά από το γραφείο. Αυτό υποδηλώνει ότι η τηλεργασία μπορεί να καθοδηγείται περισσότερο από την ανάγκη ή τις απαιτήσεις του εργοδότη παρά από την προτίμηση.