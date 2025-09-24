Διορισμό Εκτελεστικού Προέδρου στη Cyta προκρίνει η ΕΠΟΕΤ

Τον διορισμό Εκτελεστικού Προέδρου στη Cyta, με ταυτόχρονη μείωση των εξουσιών του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, προκείνει η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), σημειώνοντας τη σημασία άμεσης πλήρωσης της κενωθείσας θέσης, αλλά και ικανοποιητικού πακέτου απολαβών.

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία αναφέρει ότι σε συνάντηση που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου αναφορικά με το θέμα αυτό, η ΕΠΟΕΤ κατάθεσε τις θέσεις και απόψεις της.

"Θα πρέπει στη Cyta να οριστεί Εκτελεστικός Πρόεδρος με ταυτόχρονη μείωση των εξουσιών του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Αυτό θα βοηθήσει τη Cyta να πάει μπροστά και θα αποφευχθούν αντιπαλότητες που υπήρξαν στο παρελθόν μεταξύ ΑΕΔ και Προέδρων του Συμβουλίου", αναφέρει, προσθέτοντας ότι το υφιστάμενο μοντέλο καθορισμένης εναλλαγής Διοίκησης και Διεύθυνσης δεν εξυπηρετεί την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των μεγάλων Οργανισμών του τόπου.

"Η Cyta, ως Οργανισμός που προωθεί την καινοτομία, την τεχνολογική και ψηφιακή ανάπτυξη στον τόπο, δεν μπορεί να διοικείται και να διευθύνεται από μια σχετικά σύντομη χρονική εναλλαγή Διεύθυνσης και Διοίκησης η οποία σε καμιά περίπτωση δεν διασφαλίζει τον διαρκή καθορισμό στρατηγικού σχεδιασμού που να υλοποιεί πολιτικές και δράσεις προς όφελος του Οργανισμού και του τόπου", σημειώνει η συντεχνία.

Επισημαίνει ότι το θέμα θα πρέπει να τύχει άμεσης αξιολόγησης και τυχόν αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν άμεσα από τη στιγμή που η θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΕΔ) κενώθηκε πρόσφατα.

"Είμαστε πεπεισμένοι ότι επιλογή ενός απολύτως κατάλληλου Εκτελεστικού Προέδρου θα διασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον ρόλο και τη γενικότερη θετική πορεία της Cyta. Άλλωστε το μοντέλο Διοίκησης με Εκτελεστικό Πρόεδρο συναντάται σε αρκετούς Οργανισμούς τόσο στον τόπο μας, όσο και στο εξωτερικό, με αρκετή επιτυχία", σημειώνει.

Εξάλλου, η ΕΠΟΕΤ αναφέρει ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι καθαρά πολιτικός διορισμός. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cyta θα πρέπει να είναι ένας επαγγελματίας με αποδεδειγμένες εμπειρίες σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες της Cyta, ο οποίος θα είναι σε θέση να διοικεί και διευθύνει έναν Οργανισμό του μεγέθους της Cyta, με ετήσιο κύκλο εργασιών κοντά στο μισό δισ. και με στελέχωση γύρω στις 2100 θέσεις εργασίας, επισημαίνει.

Για αυτό, συνεχίζει, η πολιτεία πρέπει να καταγράψει με ξεκάθαρο τρόπο μια διαφανή διεργασία επιλογής και τις αναγκαίες προϋποθέσεις και προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι όποιοι υποψήφιοι για τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της Cyta. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το οικονομικό πακέτο απολαβών που πρέπει να προσφέρεται στη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της Cyta και το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο και ανταγωνιστικό με τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς και σίγουρα να διασυνδέεται με την επίτευξη στόχων.

"Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη πρόταση δεν στηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών η υποχρέωση για άμεση προώθηση των διεργασιών πλήρωσης της κενής θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή είναι αυτονόητη", υπογραμμίζει η συντεχνία, σημειώνοντας ότι η Cyta δεν μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα και ομαλά με διοικητικά κενά μεγάλης διάρκειας ιδιαίτερα σε θέσεις όπως αυτή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

"Θέση μας είναι να πληρωθεί η θέση του ΑΕΔ μετά που θα νομοθετηθεί ο ρόλος του Εκτελεστικού Προέδρου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει, θα πρέπει το Συμβούλιο να διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού τη διαδικασία και να προχωρήσει σε πλήρωση της θέσης μακριά από κομματικές παρεμβάσεις, εκπλήρωση υποχρεώσεων κλπ. Σε περίπτωση δε που από τη διαδικασία που θα γίνει, διαφανεί ότι δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος για να ηγηθεί ενός Οργανισμού του μεγέθους της Cyta, τότε δεν πρέπει να πληρωθεί η θέση, αλλά θα πρέπει αυτή να προκηρυχθεί ξανά", λέει η ΕΠΟΕΤ.

Προσθέτει ότι στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του ΑΕΔ, γίνεται αναφορά σε 10ετή πείρα στις τηλεπικοινωνίες, από την οποία η 5ετής να συνδέεται με διοικητικές ευθύνες. Με την πρόνοια αυτή, υπάλληλος σε κλίμακα Α13 και άνω θα πρέπει να μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του ΑΕΔ.

Η οργάνωση σημειώνει ότι το υφιστάμενο πακέτο απολαβών του ΑΕΔ είναι χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί ώστε να συνάδει με το ρόλο και τις ευθύνες του ΑΕΔ στη Cyta. "Αν η θέση του Συμβουλίου για το ύψος είναι διαφορετική από αυτήν του Υπουργείου Οικονομικών, το Συμβούλιο θα πρέπει να επιμείνει στη θέση του", αναφέρει.

Επισημαίνει, ακόμη, την ανάγκη συμμετοχής στα Κέντρα Αξιολόγησης, τα οποία θα διεξαχθούν από εξωτερικούς Συμβούλους, σημειώνοντας ότι αν διαπιστώσει ότι γίνεται προσπάθεια πλήρωσης της θέσης του ΑΕΔ με μη αξιοκρατικά κριτήρια, τότε θα προχωρήσει με δημόσια καταγγελία.

Πηγή: ΚΥΠΕ