Τράπεζες: Κέρδη €578 εκατ. το εξάμηνο

Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, μειώθηκαν στα €891,6 εκατ. από €1 δισ. το περσινό εξάμηνο

Μειωμένα κέρδη ανακοίνωσαν για το εξάμηνο του 2025 οι κυπριακές τράπεζες, με τις μειώσεις των επιτοκίων να ρίχνουν τα επιτοκιακά τους έσοδα.

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε κατά €25 εκατ. από €603 εκατ. τον Ιούνιο 2024 σε €578 εκατ. τον Ιούνιο 2025. Αυτή η μείωση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατά €950 εκατ. ή 1,4%, από €66 δισ. τον Μάρτιο 2025 σε €67 δισ. τον Ιούνιο 2025. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε αύξηση των δανείων και προκαταβολών.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) του τραπεζικού τομέα βελτιώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2025, από 25,9%  τον Μάρτιο   του 2025 σε 26,3% τον Ιούνιο 2025.

Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην  αύξηση του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 capital) η οποία αντιστάθμισε αντίστοιχη αύξηση του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο. 

