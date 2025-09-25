Το άνοιγμα Lordos Beach Hotel έφερε άλμα 39% στον τζίρο εταιρείας

Αισθητή βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία Lordos Hotels.

Τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε €605,8 χι. έναντι ζημιών €236,8 χιλ. πέρσι ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στις €438,3 χιλ. από €73,9 χιλ. πέρσι.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν την πρώτη εξαμηνία του 2025 κατά €3 εκατ. ή 39% φτάνοντας τα €10,9 εκατ. από €7,8 εκατ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το ξενοδοχείο Lordos Beach Hotel κατά την διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας του περσινού έτους, από 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι και τη 19η Μαΐου 2024 ήταν κλειστό για ανακαινίσεις.

Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 58% ή €1,7 εκατ. και έφθασε τα €4,7 εκατ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 35% στα €3,5 εκατ. από €2,6 εκατ.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα μειώθηκαν κατά €33,3 χιλ. ή 1,13% στις €261,4 χιλ.

Προοπτικές

Στη βάση των μέχρι σήμερα δεδομένων και διαφαινόμενων προοπτικών τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2025 αναμένεται να είναι καλύτερα σε σύγκριση με εκείνα του 2024.