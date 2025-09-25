Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ξένοι στηρίζουν τα κυπριακά ξενοδοχεία- Μειωμένες οι διανυκτερεύσεις ντόπιων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στήριξη στα τουριστικά καταλύματα της Κύπρου δίνουν οι ξένοι επισκέπτες, όπως καταδεικνύεται από στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 1.279 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το πρώτο 6μηνο του 2024 (1.249 εκατομμύρια).

Η Μάλτα (12,7%), η Λετονία (8,6%) και η Πολωνία (8,5%) είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο μερίδιο των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Αντίθετα, η Ιρλανδία κατέγραψε πτώση (-3,5%), και η Γερμανία (+0,2%), η Σουηδία (+0,5%) και το Βέλγιο (+0,9%) ανέφεραν τις χαμηλότερες αυξήσεις.

Στην Κύπρο, η αύξηση στις συνολικές διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανήλθε στο 3,7%.

Στηρίζουν τα ξενοδοχεία οι ξένοι

Οι ξένοι επισκέπτες (μη κάτοικοι της χώρας, της ΕΕ και εκτός ΕΕ) αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ (48,0%) όλων των διανυκτερεύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο διανυκτερεύσεων ξένων στην αρχή του έτους καταγράφηκε στη Μάλτα (93,6%), την Κύπρο (93,1%) και την Κροατία (87,6%).

Σημειώνεται ότι οι διανυκτερεύσεις των ξένων στα τουριστικά καταλύματα της Κύπρου σημειώνουν άνοδο 4% ενώ των ντόπιων είναι μειωμένες κατά 1,1%.

Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η οποία γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου.

