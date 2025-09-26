Νέο μέλος στο ΔΣ της Αγρός- Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Το διορισμό του Karan Chainrai στη θέση του μη ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού διοικητικού συμβούλου για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης, ανακοίνωσε η εταιρεία αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Karan Chainrai, γιος του Balram Chainrai, είναι κάτοχος πτυχίου BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από τo Warwick Business School, του Πανεπιστημίου του Warwick, UK καθώς και Πιστοποιητικού στην Οικονομία και Χρηματοοικονομική Ακινήτων από το London School of Economics and Political Science (LSE). Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Karnage Sports (η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμου αθλητικού εξοπλισμού) και της Machines of Destiny (που επαναπροσδιορίζει έπιπλα για ηλεκτρονικά παιχνίδια και έξυπνα αξεσουάρ της καθημερινής ζωής).

Ο κ. Chainrai εκπροσωπεί επίσης την HKYC Properties, η οποία ειδικεύεται σε πολυτελή ακίνητα στην Κύπρο, και διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους επενδυτές, τις πωλήσεις ακινήτων και την εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής Πωλήσεων της Hiroshima Limited, που ανήκει στον όμιλο εταιρειών Chainrai. Είναι επίσης ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Hypebeasts Society στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλωσόρισαν τον κ. Karan Chainrai στο Διοικητικό Συμβουλίου.

Κατάρτιση σε σώμα

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη ότι η χθεσινή συνεδρία ήταν η πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, το ΔΣ καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

• Χρίστος Νεοκλέους – στη θέση του Προέδρου, μη εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος

• Balram Chainrai – μη Εκτελεστικός μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

• Arun Kumar Jairam – μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

• Αντώνης Πισσαρίδης – μη Εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

• Νίκος Χατζηιωσήφ – μη Εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

• Λοΐζος Λοΐζου – μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

• Karan Chainrai – μη Εκτελεστικός μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας:

• Λοΐζος Λοΐζου – Πρόεδρος

• Arun Kumar Jairam, Μέλος