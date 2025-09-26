Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μικρή μείωση 1% στις πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2025 μειώθηκαν κατά 9,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα

Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2025 οι πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον Αύγουστο 2025, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 1,1% στους 54.605 τόνους.

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.378 τόνους, σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-100,0% και -70,6% αντίστοιχα), ασφάλτου (-11,5%), υγραερίου (-4,2%), πετρελαίου κίνησης (-1,8%), πετρελαίου θέρμανσης (-1,7%) και βενζίνης (-0,1%). Στον αντίποδα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (41,4%) και σε αεροπλάνα (12,8%).

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 σημείωσαν πτώση 14,8%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-35,2%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-20,2%) και βενζίνης (-8,7%), ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (1,5%).

Μείωση 10% στα αποθέματα

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2025 μειώθηκαν κατά 9,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

