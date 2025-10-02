Κυβέρνηση: Δεν θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό η επιστροφή €67 εκ. στην ΕΕ για το Βασιλικό

Δεν θα εκτροχιάσει τον κρατικό προϋπολογισμό η επιστροφή των 67 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ για το έργο στο Βασιλικό, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά πόσον η επιστροφή των 67 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ θα επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά, αλλά και αν η Κυβέρνηση έχει σκοπό να διερευνήσει το τι πήγε λάθος, ο Εκπρόσωπος είπε ότι έχουν ληφθεί πρόνοιες για το ποσό αυτό.

«Ασφαλώς δεν είναι ένα πόσο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί μικρό, όμως είναι ένα ποσό το οποίο έχει ληφθεί υπόψη στους προγραμματισμούς μας, στον καταρτισμό του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Άρα δεν θα εκτροχιάσει τον προγραμματισμό ή τον προϋπολογισμό μας», είπε.

Για το θέμα της έρευνας, και αναφερόμενος και στις παραινέσεις πολιτικών κομμάτων για το τι πρέπει να πράξει η Κυβέρνηση, είπε ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για αυτό το έργο και για την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Θα πρέπει να αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και εμείς, αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει είναι να ολοκληρωθεί και αυτή η έρευνα, όπως και για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το συντομότερο δυνατόν και να διερευνήσει όλες εκείνες τις πτυχές, οι οποίες έχουν εντοπιστεί», είπε. Πρόσθεσε ότι, «εκεί και όπου πρέπει» να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες από πλευράς της Κυβέρνησης για να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που αφορούν, όχι μόνο τα €67 εκατομμύρια που θα πρέπει να δοθούν πίσω από την Κυπριακή Δημοκρατία, «για τα οποία να σημειώσω ότι εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες που μπορούμε να προβούμε, αλλά και για όλες τις πτυχές που αφορούν το έργο, τη μη έγκαιρη υλοποίηση του έργου ή την μη υλοποίηση του έργου μέχρι στιγμής στη βάση των αναμενόμενων χρονοδιαγραμμάτων και προδιαγραφών», θα αναληφθούν.

Ερωτηθείς σε σχέση με τα €25 εκατομμύρια για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025 όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, έχουν μπει σχετικές πρόνοιες για τα €25 εκατομμύρια «που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προγραμματίσει να δοθούν».

Υπενθύμισε ότι, σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει και σχετική κοινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μετά τη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, «επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή τους στην υλοποίηση αυτού του έργου» και ότι είναι σε στενό συντονισμό, και με τους κορυφαίους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΚΥΠΕ