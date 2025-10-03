Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο 5,1% αυξήθηκε η ανεργία τον Αύγουστο- Διψήφια ποσοστά στους νέους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων είναι 27 χιλ. όσο και τον Ιούλιο, σε σχέση με 24 χιλ. τον περσινό Αύγουστο.

Στο 5,1% αυξήθηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2025, από 5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Eurostat.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων είναι 27 χιλ. όσο και τον Ιούλιο, σε σχέση με 24 χιλ. τον περσινό Αύγουστο.

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6,3% από 6,2% τον Ιούλιο του 2025. Πέρσι ήταν επίσης 6,3%. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε στο 5,9% όσο και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο του 2025 ήταν επίσης 5,9%.

Ανεργία νέων

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων φθάνει το 14% στην ευρωζώνη, χωρίς να σημειώνει μεταβολή από τον Ιούλιο ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε στο 14,6% από 14,4%.

Στην Κύπρο, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιούνιος 2025), το ποσοστό των νέων ανέργων είναι 14,7%. Τον Αύγουστο του 2024 ήταν 11,2%.

Tags

θέσεις εργασίαςEurostatεργασίαανεργία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα