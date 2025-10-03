Στο 5,1% αυξήθηκε η ανεργία τον Αύγουστο- Διψήφια ποσοστά στους νέους

Στο 5,1% αυξήθηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2025, από 5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Eurostat.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων είναι 27 χιλ. όσο και τον Ιούλιο, σε σχέση με 24 χιλ. τον περσινό Αύγουστο.

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6,3% από 6,2% τον Ιούλιο του 2025. Πέρσι ήταν επίσης 6,3%. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε στο 5,9% όσο και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο του 2025 ήταν επίσης 5,9%.

Ανεργία νέων

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων φθάνει το 14% στην ευρωζώνη, χωρίς να σημειώνει μεταβολή από τον Ιούλιο ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε στο 14,6% από 14,4%.

Στην Κύπρο, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιούνιος 2025), το ποσοστό των νέων ανέργων είναι 14,7%. Τον Αύγουστο του 2024 ήταν 11,2%.