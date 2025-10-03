Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για πλαστή επιστολή που φέρει το όνομά της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι κυκλοφορεί πλαστή επιστολή, η οποία φέρει διακριτικά και λογότυπα της Τράπεζας και ζητά την καταβολή χρημάτων από τους παραλήπτες της. Η επιστολή δεν προέρχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η υπόθεση έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπενθυμίζει το κοινό ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητά άμεση καταβολή χρημάτων από μεμονωμένους πολίτες. 

Το κοινό καλείται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και, σε περίπτωση που λάβει παρόμοιο έγγραφο, να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία Κύπρου και να ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Tags

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα