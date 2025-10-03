Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για πλαστή επιστολή που φέρει το όνομά της

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι κυκλοφορεί πλαστή επιστολή, η οποία φέρει διακριτικά και λογότυπα της Τράπεζας και ζητά την καταβολή χρημάτων από τους παραλήπτες της. Η επιστολή δεν προέρχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η υπόθεση έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπενθυμίζει το κοινό ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητά άμεση καταβολή χρημάτων από μεμονωμένους πολίτες.

Το κοινό καλείται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και, σε περίπτωση που λάβει παρόμοιο έγγραφο, να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία Κύπρου και να ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.