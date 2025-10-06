Η ΑΤΑ περνά από το Προεδρικό - Eνδοκυβερνητική διάσταση λαμβάνει το ζήτημα

Εν μέσω ενός συνεχόμενου αδιεξόδου που έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, το ζήτημα της ΑΤΑ προχωρεί σε μια νέα, κρίσιμη καμπή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία συγκλήσεων και διαβουλεύσεων με τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών. Η τελευταία συνάντηση σηματοδοτεί τη μετατόπιση του ζητήματος από το στενό πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και δίνει νέα βαρύτητα στη διαπραγμάτευση.

Ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλίδης δημόσια ρίχνει τους τόνους και στηρίζει τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου.

Δεν έχει αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι ενημερώνεται από τον υπουργό Εργασίας για τις διεργασίες. Σήμερα Δευτέρα, αποκάλυψε ότι θα έχει συνάντηση με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για το θέμα.

Θα ανταλλάξουμε απόψεις, και ευελπιστώ το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει κατάληξη, είπε ερωτηθείς κατά την άφιξή του στο 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στη Λόφου. Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι κάποιοι θεωρούν ότι ίσως να μην είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του υπουργού Εργασίας και γι' αυτό κάνει αυτή την παρέμβαση, είπε «όχι. Οι υπουργοί λειτουργούν εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι και φυσικά θα συναντήσω τους υπουργούς για να δω πώς προχωρούμε έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν.

Η εμπλοκή του υπουργού Οικονομικών

Η είσοδος του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, στην εικόνα, ως παράγοντα για την εξεύρεσης λύσης, καταδεικνύει ότι το θέμα ξεπερνά τα στενά όρια των εργασιακών διεκδικήσεων και μετατρέπεται σε ζήτημα δοκιμασίας της κυβερνητικής συνοχής αλλά και συντονισμού. Ο κ. Κεραυνός σε παλαιότερες παρεμβάσεις του τονίζει την ανάγκη διατήρησης του κοινωνικού διαλόγου.

«Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που κατάφερε να μηδενίσει τον πληθωρισμό και αυτό αποτελεί μία θετική συγκυρία για κατάληξη του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ σε συμφωνία», ανέφερε πρόσφατα ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να συνεχιστεί με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα από όλες τις πλευρές ο διάλογος. Είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικά, ώστε να συμβάλλει στο να βρεθεί η λύση που θα είναι για το καλό όλων, και των επιχειρήσεών μας, και των εργαζομένων, και της κοινωνίας, και της οικονομίας».

Ο υπουργός Εργασίας, παρά τη δεδηλωμένη στήριξη από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αντιμετώπισε αρκετή δυσπιστία, από τους κοινωνικούς εταίρους, για τους χειρισμούς του μετά τη δημοσιοποίηση της θέσης της κυβέρνησης για απόδοση ΑΤΑ στο σύνολο των εργαζομένων.

«Το πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ προνοεί καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, δίκαιη απόδοση με έμφαση στους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού», είχε πει ο κ. Παναγιώτου.

Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του κ. Κεραυνού και για διαφορερικές προσεγγίσεις εντός της κυβέρνησης, ο κ. Παναγιώτου σχολίασε ότι «η θέση της κυβέρνησης είναι ενιαία και τα περί διαφορετικών προσεγγίσεων σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Μαζί με τον υπουργό Οικονομικών υλοποιούμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης και είμαστε σε καθημερινή επαφή».

Η τωρινή συγκυρία φέρνει για μία ακόμη φορά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις στο μικροσκόπιο. Παρά τις διαβεβαιώσεις προς όλα τα μέρη, η ισορροπία που επιχειρείται μοιάζει εύθραυστη, καθώς κάθε πλευρά έχει λάβει διαφορετικές διαβεβαιώσεις και ζητά συγκεκριμένη υλοποίηση συμφωνιών.