Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: H ναυτιλία ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας

H Κυπριακή Ναυτιλία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ανδρέας Νεοφύτου σε χαιρετισμό του στην δεξίωση που παρέθεσε το Επιμελητήριο χθες, ενόψει του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό.

Ανακοίνωση από το Επιμελητήριο αναφέρει ότι η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 800 εκλεκτούς προσκεκλημένους, επιβεβαιώνοντας το κύρος και τον σεβασμό που απολαμβάνει το Επιμελητήριο, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν Υπουργοί, Βουλευτές, Διπλωμάτες, Κρατικοί Αξιωματούχοι, εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανισμών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της Κυπριακής και Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Νεοφύτου, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Κυπριακής Ναυτιλίας για την οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο.

Πρόσθεσε πως «η Κυπριακή Ναυτιλία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας, καθώς στηρίζει το διεθνές εμπόριο, ενισχύει άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και εξασφαλίζει τη συνεχή ροή βασικών αγαθών παγκοσμίως. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, συνεχίζει να αναπτύσσεται, διαθέτοντας έναν ισχυρό εμπορικό στόλο και φήμη αριστείας στην πλοιοκτησία, τη διαχείριση πλοίων και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες».

Η Κύπρος, είπε, «έχει πλέον καθιερωθεί ως αξιόπιστος διεθνής ναυτιλιακός κόμβος, γεγονός που αποτυπώνεται στις πέραν των 200 πλοιοκτητριών, διαχειριστριών και ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα μας, προσφέροντας υπηρεσίες σε περισσότερα από 2.800 πλοία, με περίπου 80.000 ναυτικούς εν πλω ανά πάσα στιγμή. Το κύρος και η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Συνέδριο "Ναυτιλιακή Κύπρος" είναι απτή απόδειξη αυτής της εμπιστοσύνης και επιτυχίας».

Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του Συνεδρίου “Ναυτιλιακή Κύπρος” το 1989, την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε και το Επιμελητήριο, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο στηρίζει με συνέπεια αυτόν τον θεσμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία και διεθνή του αναγνώριση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η επιτυχημένη αυτή δεξίωση, αποτέλεσε προοίμιο μιας εβδομάδας ουσιαστικού διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος», το οποίο συγκεντρώνει και φέτος τα πλέον διακεκριμένα στελέχη και φορείς της παγκόσμιας ναυτιλίας, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη», καταλήγει.

Βασική προτεραιότητα Προεδρίας ΕΕ η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο τομέας της κυπριακής ναυτιλίας παρουσίασε ακόμη περισσότερη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, σε ομιλία του κατά την έναρξη του Συνεδρίου, «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο φετινός τίτλος του Συνεδρίου «Ξεκλειδώνοντας το Μέλλον της Ναυτιλίας» αντικατοπτρίζει τις σημερινές περίπλοκες προκλήσεις, αλλά και τη διαχρονική ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και πρόσθεσε ότι η παρουσία του στο Συνέδριο είναι ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση του στον τομέα της ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στην κυπριακή ναυτιλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, τονίζοντας ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία, υπογραμμίζοντας πως «τα τελευταία δύο χρόνια, η κυπριακή ναυτιλία έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη» με το κυπριακό νηολόγιο να αυξάνεται κατά 20%, το μεγαλύτερο εδώ και 20 χρόνια, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, με έδρα την Κύπρο, να αυξάνονται κατά 15%, ενώ η συμβολή του τομέα πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ της χώρας έχει αυξηθεί κατά 27%.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη βδομάδα θα τεθούν σε λειτουργία κάποιες υπηρεσίες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις μεγάλες προοπτικές του τομέα της κρουαζιέρας και στην Εθνική Στρατηγική για την Κρουαζιέρα που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο, σημειώνοντας ότι σύντομα θα ετοιμαστεί σχετικό Σχέδιο Δράσης. «Στόχος μας», πρόσθεσε, «είναι να προωθήσουμε το αποτύπωμα της Κύπρου ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού για κρουαζιέρες».

Αναφερόμενος στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αποτελεί μια εθνική αποστολή, προσθέτοντας ότι θα αναληφθεί με πραγματισμό αλλά και φιλοδοξία.

Επεσήμανε τέλος ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια πιο αυτόνομη ΕΕ σε όλα τα πεδία, από την οικονομία και το εμπόριο, στην ασφάλεια και την άμυνα, τονίζοντας πως μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ