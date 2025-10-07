Καμπανάκι εποπτικών αρχών ΕΕ για κρυπτονομίσματα

Οι εποπτικές αρχές της ΕΕ προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους και την περιορισμένη προστασία ορισμένων κρυπτονομισμάτων και παρόχων.

Οι τρεις εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA – ΕΕΑ) εξέδωσαν την Δευτέρα προειδοποίηση προς τους καταναλωτές ότι τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι επικίνδυνα και ότι η νομική προστασία, εάν υπάρχει, μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύουν.

Η προειδοποίηση αυτή συνοδεύεται από ένα ενημερωτικό δελτίο που εξηγεί τι σημαίνει για τους καταναλωτές ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις Αγορές Κρυπτο-Περιουσιακών Στοιχείων (MiCA). Οι ΕΕΑ συνιστούν συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις πριν επενδύσουν σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, όπως ο έλεγχος της άδειας του παρόχου στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εποπτικών αρχών, από τον Δεκέμβριο του 2024, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αγορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (MiCA) εφαρμόζεται σε ορισμένους τύπους κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και θεσπίζει ένα συνεπές εποπτικό καθεστώς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ενώ τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, τονίζεται, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν είναι όλα τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ίδια. Θα πρέπει επίσης να προειδοποιούνται ότι η προστασία των καταναλωτών τους (εάν υπάρχει) ενδέχεται να είναι περιορισμένη ανάλογα με τους τύπους κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και τις υπηρεσίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν (π.χ. έλλειψη πρόσβασης σε ολοκληρωμένες πληροφορίες ή σε μια διαφανή και ομοιόμορφη διαδικασία διεκπεραίωσης αξιώσεων).

Συνιστάται στους καταναλωτές να ενημερώνονται για το προϊόν ή την υπηρεσία και να αξιολογούν τον κίνδυνο πριν επενδύσουν, να ελέγχουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων είναι αδειοδοτημένος στην ΕΕ και να βεβαιώνονται ότι τυχόν πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των κρυπτονομισμάτων τους είναι επαρκώς ασφαλή. «Αυτά τα βήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια εποχή που το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνεται, εν μέρει λόγω της επιθετικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από finfluencers», επισημαίνεται.