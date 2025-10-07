Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚ

Τουλάχιστον 4 οικοδόμοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 283,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,28%

Ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 283,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,28%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €415.556.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,22 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,31%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,06%, της Κύριας Αγοράς κατά 0,52% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 0,58%. Στον αντίποδα, άνοδο κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 2,94%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €272.706 (τιμή κλεισίματος €7,82 – άνοδος 0,26%), της Petrolina Holdings με €32.777 (τιμή κλεισίματος €1,15 – πτώση 1,71%), της Logicom με €26.740 (τιμή κλεισίματος €3,94 – πτώση 1,50%), της Atlantic Insurance Company με €24.304 (τιμή κλεισίματος €2,32– άνοδος 4,13%) και της Demetra Holdings με €18.187 (τιμή κλεισίματος €1,68 – πτώση 0,59%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 136.

Πηγή: ΚΥΠΕ

