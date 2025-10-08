Πλήρης εφαρμογή των άμεσων πληρωμών στην Κύπρο από 9 Οκτωβρίου

Από τις 9 Οκτωβρίου 2025, οι πελάτες των τραπεζών, θα μπορούν να πληρώνουν και να εισπράττουν άμεσες πληρωμές από οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου ή της ζώνης του SEPA, σε πολύ λιγότερο χρόνο, από τις συνήθεις τραπεζικές πληρωμές (γνωστές και ως εμβάσματα). Συγκεκριμένα, ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας πληρωμής, από τον λογαριασμό του πληρωτή στον λογαριασμό του δικαιούχου περιορίζεται μόλις στα 10 δευτερόλεπτα (ανεξαρτήτως χώρας αποστολής της πληρωμής), ενώ ο αντίστοιχος χρόνος σήμερα θα μπορούσε να είναι μία με δύο εργάσιμες μέρες. Οι άμεσες πληρωμές θα εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες της ζώνης του SEPA, οι οποίες είναι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συν άλλες 10 χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών, η ημερομηνία εφαρμογής προκύπτει από τον σχετικό «Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Άμεσες Πληρωμές», ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, με δύο βασικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για τις τράπεζες: Τις 9 Ιανουαρίου 2025, και τις 9 Οκτωβρίου 2025 (για αποδοχή και αποστολή άμεσων πληρωμών, αντίστοιχα).

Βάσει Κανονισμού, οι τράπεζες οφείλουν να αναβαθμίσουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα με περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, που θα στοχεύουν στην αποφυγή λαθών, πρόληψη απάτης, ή και εντοπισμό «υπόπτων συναλλαγών».

Για παράδειγμα, η πρόνοια για «επιβεβαίωση Δικαιούχου» (Verification of Payee), με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εντός Οκτωβρίου του 2025, αναφέρει ότι: πριν το πάτημα του κουμπιού, για ολοκλήρωση μιας άμεσης πληρωμής, ο Πληρωτής θα μπορεί να γνωρίζει ότι ο αριθμός λογαριασμού (ή το ΙΒΑΝ) που συμπλήρωσε, αντιστοιχεί στο σωστό όνομα του Δικαιούχου που επιθυμεί να αποστείλει τα χρήματα, τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγονται λάθη, ή απόπειρες απάτης.

Σημειώνεται ότι, το όριο μεταφοράς χρήματων μέσω άμεσων πληρωμών, ορίζεται από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά, καθότι δεν προνοείται από τον Κανονισμό.

Με τουλάχιστον το υφιστάμενο κόστος συναλλαγών

Άλλη μία πρόνοια του Κανονισμού, (με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τις 9 Ιανουαρίου 2025), απαιτεί από τις τράπεζες να μην χρεώνουν ψηλότερα τέλη στους πελάτες τους, για την εκτέλεση άμεσων πληρωμών, σε σχέση με τις συνήθεις, υφιστάμενες πληρωμές (εμβάσματα).

Επιπλέον επιλογές για μεγαλύτερη ευκολία

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να προσφέρουν, κάποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες τους για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικές. Μία από αυτές, είναι η εθελοντική δημιουργία κοινής πλατφόρμας (τύπου app στο κινητό), όπου ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει χρήματα σε οποιαδήποτε τράπεζα εντός Κύπρου, με άμεση διεκπεραίωση, χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου (ή ακόμη την ηλεκτρονική διεύθυνση) του Δικαιούχου, αντί το ΙΒΑΝ του. Στην παρούσα φάση, οι τράπεζες βρίσκονται σε στάδιο μελέτης, για τη δημιουργία της εν λόγω πλατφόρμας στην Κύπρο, η οποία, αν όλα πάνε καλά αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2026.

Πιο γρήγορα με τη μέγιστη ασφάλεια

Καταληκτικά σημειώνεται ότι ο Κανονισμός στοχεύει σε γρηγορότερες και περισσότερο ασφαλισμένες πληρωμές, για πολίτες και επιχειρήσεις, από όλες τις χώρες της ζώνης του SEPA, και με χρεώσεις, που δεν θα υπερβαίνουν τις υφιστάμενες, για συνήθεις τραπεζικές πληρωμές.