Μικρή άνοδος στο ΧΑΚ την Πέμπτη

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 284,83 μονάδες με κέρδη 0,57%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,92 μονάδες, με άνοδο επίσης 0,57%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 443.365 ευρώ.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 1,07%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 0,66% και οι Επενδυτικές κατά 0,59%. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,01%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 232.572 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,9 ευρώ - άνοδος 1,28%), η μετοχή της Δήμητρας Επενδύσεις με όγκο 142.147 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,67 ευρώ - άνοδος 0,60%), η μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 29.486 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,40 ευρώ - άνοδος 1,45%), η μετοχή της Atlantic Insurance με όγκο 15.787,ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,26 ευρώ - πτώση 1,74%) και η μετοχή της Petrolina με όγκο 7.006 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,15 ευρώ - άνοδος 0,88%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 134.

