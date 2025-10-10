Scope Ratings: Επιβεβαίωση αξιολογήσεων Κύπρου στο A-, αναβάθμιση προοπτικών σε θετικές

Στην επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Α-, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Scope, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, οι ισχυρές δημοσιονομικές προοπτικές, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και οι μειωμένες ευπάθειες στο τραπεζικό σύστημα οδηγούν στην αλλαγή των προοπτικών. Παράλληλα, υποδεικνύεται ότι η μικρή, ανοιχτή οικονομία, οι μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες και οι κληρονομημένες ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Ο οίκος επιβεβαίωσε επίσης τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις στο S-1 τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα με σταθερές προοπτικές.

Στηρίζουν μείωση χρέους τα πλεονάσματα

Η αναθεώρηση των προοπτικών αντικατοπτρίζει την άποψη ότι τα ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, με βάση τα ισχυρά δημοσιονομικά έσοδα και ένα υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον, θα οδηγήσουν τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ σε ταχεία μείωση τα επόμενα χρόνια.

Ο οίκος προβλέπει ότι το ονομαστικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα παραμείνει υψηλό στο 3,6% του ΑΕΠ το 2025, μετά το ιστορικό υψηλό του 4,3% πέρυσι, πριν μειωθεί σταδιακά στο 1,1% το 2030, το οποίο θα εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ.

Ανθεκτική η ανάπτυξη

Επιπλέον, σημειώνεται, παρά την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των δασμών και τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, η ανάπτυξη της Κύπρου πιθανότατα θα παραμείνει ανθεκτική.

Το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 3,1% την περίοδο 2025-2027. Αυτό θα βοηθήσει τον δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ να μειωθεί κάτω από το 60% φέτος, για πρώτη φορά από το 2010 και να παραμείνει σε μια πιο απότομη από την αναμενόμενη καθοδική πορεία προς το 50% του ΑΕΠ έως το 2027.

Ανθεκτικότητα τραπεζών

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να βελτιώνεται.

Παρά τα υψηλά επιτόκια, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εντός του τραπεζικού τομέα, ενώ η κάλυψη των NPL έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Επιπλέον, τονίζεται, η επικείμενη ενεργοποίηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) θα ενισχύσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα των τραπεζών, αν και οι παλαιοί πιστωτικοί κίνδυνοι που συγκεντρώνονται στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (CAC) και στις μικρότερες τράπεζες, παράλληλα με την υψηλή συγκέντρωση σε τομείς του τραπεζικού συστήματος, εξακολουθούν να θέτουν ενδεχόμενους κινδύνους για το κράτος.

Προκλήσεις

Στις προκλήσεις της χωρας, ο Scope καταγράφει i) τη μικρή, ανοιχτή και εξωτερικά εξαρτώμενη οικονομία, η οποία είναι ευάλωτη σε σοκ λόγω της υψηλής εξάρτησης από ξένους εργαζομένους, τις εισαγωγές πετρελαίου και την εξωτερική ζήτηση ii) μια εξωτερική θέση που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ανισορροπίες που αντανακλούν υψηλές ανάγκες εισαγωγών, μέτριες αποταμιεύσεις και υψηλό επαναπατρισμό κερδών από εταιρείες ξένης ιδιοκτησίας και iii) τις επίμονες, αν και βελτιωμένες, ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα, όπως αντικατοπτρίζονται στα σχετικά υψηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.