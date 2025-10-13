Εντείνονται οι προσπάθειες για παράνομο στοίχημα και εξαρτήσεις- Τι δηλώνει στον Πολίτη ο Παναγιώτης Τρισόκκας

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η προσπάθεια καταπολέμησης της παρανομίας στον τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών αποκτά ακόμα υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εντείνει τις προσπάθειές της για αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα το δίχτυ προστασίας των παικτών και της κοινωνίας -ιδίως των ευάλωτων ομάδων- απέναντι στην προβληματική ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Σε συνέντευξή του στον «Π», ο πρόεδρος της Αρχής, Παναγιώτης Τρισόκκας, αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΑΣ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας και το νέο ρυθμιστικό νομοσχέδιο που προτείνει η Αρχή, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον τομέα. Παράλληλα, μίλησε για όσα περιλαμβάνει η 8η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού που θα πραγματοποιεί φέτος μεταξύ 13-19 Οκτωβρίου και η οποία εστιάζει στους νέους με το εύστοχο μήνυμα: «Πιο safe να πας στον Άρη, παρά να στοιχηματίζεις δίχως όρια!».

Η αγορά στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Ποια είναι τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΑΣ στη ρύθμιση του τομέα;

Οι αριθμοί καταδεικνύουν ότι ο τομέας του στοιχήματος έχει εξελιχθεί, με την καθοριστική συμβολή και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Ενδεικτικά, μόνο για το 2024, τα έσοδα από το στοίχημα αντιστοιχούσαν στο 3,65% του ΑΕΠ. Η παράνομη αγορά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο τομέας και η ίδια η Αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε κομβικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, την προώθηση του νέου ρυθμιστικού νομοσχεδίου που διαμορφώσαμε, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή αδειοδοτημένων υπηρεσιών με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Θεωρούμε ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται ουσιαστικά το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενισχύεται η αξιοπιστία του τομέα και η προστασία των παικτών και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η προώθηση του νέου νομοσχεδίου και ποιες αλλαγές θα φέρει για παρόχους και παίκτες;

Το νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί από πλευράς της Αρχής. Ζητούμενο είναι να σταματήσουν τα τυχερά παιχνίδια να αποτελούν πηγή εγκληματικότητας ή μαύρης αγοράς ή να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με εγκληματικά στοιχεία. Το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές καινοτομίες, όπως νέα προϊόντα, ενώ προβλέπει την αδειοδότηση B2B παρόχων, την εφαρμογή του financial blocking και την αυστηροποίηση των δεσμεύσεων των αδειούχων σε θέματα ασφαλούς παιχνιδιού. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ανηλίκων, μέσα από πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέπουν τη συμμετοχή τους σε τυχερά παιχνίδια, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη της οικογένειας.

Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού πραγματοποιείται για όγδοη χρονιά. Τι διαφορετικό έχει το φετινό πρόγραμμα και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού αποτελεί την κορυφαία δράση της ΕΑΣ για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών. Το πρόγραμμα της εβδομάδας περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις, όπως βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία φιλοδοξούμε να κινητοποιήσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γύρω από τις συνέπειες της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας των παικτών αλλά και της κοινωνίας συνολικά. Η κεντρική ιδέα της διοργάνωσης παραμένει να διατηρήσουμε την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το στοίχημα ως διασκέδαση και όχι ως μέσο για την εξασφάλιση εύκολου κέρδους.

Το συνέδριο ασφαλούς παιχνιδιού ανοίγει τις εκδηλώσεις. Ποια θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης;

Όπως κάθε χρόνο, η αυλαία για την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, ανοίγει με το συνέδριο, που λειτουργεί ως μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών για το παρόν, το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης βρίσκονται η αντιμετώπιση της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και οι διαδρομές προς την υποστήριξη και τη θεραπεία, οι ανάγκες της Gen-Z για ασφαλείς εμπειρίες, καθώς και η προστασία των νέων και των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, το συνέδριο αναδεικνύει τις πιο σύγχρονες στρατηγικές και τεχνολογικές καινοτομίες, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανίχνευση προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλούς παιχνιδιού.

Η διοργάνωση εστιάζει φέτος ιδιαίτερα στους νέους. Γιατί κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί έμφαση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να αναδείξετε;

Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, ξεχωρίζει για το νεανικό της ύφος. Θέλουμε τα μηνύματά μας να φτάσουν στους νέους, οι οποίοι αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική ομάδα-στόχο για την ΕΑΣ. Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε ως σλόγκαν το μήνυμα: «Πιο safe να πας στον Άρη, παρά να στοιχηματίζεις δίχως όρια!». Με αυτόν τον εύγλωττο και άμεσο τρόπο θέλουμε να κατανοήσουν οι νέοι ότι η ασφαλής ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια είναι η πραγματικά cool επιλογή.

Καλούμε το κοινό να αγκαλιάσει την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού και να συμμετάσχει στις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες.

Το φαινόμενο της εμπλοκής ανηλίκων στη στοιχηματική δραστηριότητα ανησυχεί διεθνώς. Πώς το αντιμετωπίζει η ΕΑΣ στην Κύπρο;

Η νομοθεσία στην Κύπρο είναι σαφής και απαγορεύει αυστηρά τη συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών, τόσο στο επίγειο όσο και στο διαδικτυακό στοίχημα. Ωστόσο, αρκετοί νέοι επιχειρούν να παρακάμψουν περιορισμούς, χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία ενηλίκων ή αξιοποιώντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε παράνομες πλατφόρμες. Αυτό τους εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους, καθώς οι παράνομες ιστοσελίδες δεν διαθέτουν όρια ούτε μηχανισμούς προστασίας.

Για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, οι ανήλικοι αποτελούν σημαντική ομάδα στόχο. Έχουμε θεσπίσει αυστηρά μέτρα επαλήθευσης ηλικίας, απαγορεύουμε αυστηρά την είσοδο ανηλίκων στα πρακτορεία και επιβάλλουμε υποχρεωτική ταυτοποίηση στοιχείων κατά την εγγραφή σε διαδικτυακές εταιρείες. Διενεργούμε τακτικούς ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι οι πάροχοι τηρούν τους κανονισμούς, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία γονέων, οι νόμιμες εταιρείες έχουν τρόπους να εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις μέσα από τη στοιχηματική συμπεριφορά και να προχωρούν σε κλείσιμο λογαριασμών.

Παράλληλα, διενεργούμε επιστημονικές έρευνες σε τακτά διαστήματα για να καταγράψουμε τις συνήθειες και τις τάσεις γύρω από το στοίχημα και ιδίως στους νέους. Με βάση αυτά τα δεδομένα διαμορφώνουμε στοχευμένα προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πρόληψης και της ενημέρωσης στις δράσεις της ΕΑΣ και με ποιους τρόπους υλοποιείται;

Η πρόληψη και η ενημέρωση αποτελούν θεμέλιο λίθο της στρατηγικής μας. Η Αρχή επενδύει πέραν του ενός εκατομμυρίου ετησίως σε προγράμματα και δράσεις, αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη ξεκινά από νωρίς.

Ενδεικτικά, σε συνεργασία με το Μουσείο του Παραμυθιού υλοποιούμε το πρόγραμμα Alliance for Children and Youth, που προσφέρει στήριξη σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, ενώ το διαδραστικό πρόγραμμα Game Brain, ενημερώνει μαθητές μέσης εκπαίδευσης για τους κινδύνους από τα τυχερά παιχνίδια. Επίσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου υλοποιούμε και το πρόγραμμα Young Cities, που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 14-35 ετών και στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων, στην πρόληψη και στην ενθάρρυνση της ενεργού πολιτότητας.

Ποια είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ποσοστό προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια στη χώρα μας;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, που προέρχονται από την παγκύπρια έρευνα του 2022, περίπου το 1,5% του πληθυσμού στην Κύπρο φαίνεται να έχει προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Επιπλέον, ένα 6% εντάσσεται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου και γύρω στο 3,5% στην κατηγορία μέτριου κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος του φαινομένου και τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης συμμετοχής. Το ποσοστό της προβληματικής ενασχόλησης στην Κύπρο είναι στα ίδια επίπεδα με άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Με ποιους μηχανισμούς παρακολουθεί η ΕΑΣ τη στοιχηματική συμπεριφορά στην Κύπρο και πώς παρεμβαίνει προληπτικά ή κατασταλτικά όπου χρειάζεται;

Η συστηματική παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας και η ανάλυση δεδομένων, καθώς και η αξιολόγηση παραγόντων που μπορεί να υποδεικνύουν χειραγώγηση, αποτελούν αρμοδιότητα της Αρχής. Σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, την Αστυνομία και την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), η Αρχή λαμβάνει προειδοποιήσεις για πιθανή ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Ακολούθως, αξιολογούνται με βάση εσωτερικές διαδικασίες και εάν κριθεί απαραίτητο, καλεί τις αδειοδοτημένες εταιρείες να αφαιρέσουν τους εν λόγω αγώνες, είτε πριν από την έναρξη είτε κατά τη διάρκειά τους.