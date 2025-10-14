Showmethemoney: Η ΑΤΑ και το βάρος που αφήνει στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Η στήλη θα πάρει τα ρίσκα της και θα προβλέψει ότι η διαφορά για την ΑΤΑ θα κλείσει. Η Πέμπτη θα είναι ημέρα διαβουλεύσεων, με το κυβερνητικό μπλοκ να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των εργοδοτών για την ύπαρξη μιας ρύθμισης που θα επιβαρύνει σε ετήσια βάση το μισθολογικό κόστος. Πώς θα γίνει αυτό; Με την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων που θα εξισορροπούν το κόστος της ΑΤΑ. Έχουμε ακούσει κάποιες ιδέες που πράγματι θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο υφιστάμενο αδιέξοδο. Η διαχείριση του όλου θέματος, πάντως, αφήνει πληγές, με κυριότερη το έλλειμμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Παίρνει σειρά το συνταξιοδοτικό

Το ζήτημα της εμπιστοσύνης στο τρίγωνο εργοδότες - συντεχνίες - κυβέρνηση είναι κρίσιμο, καθώς μετά την ΑΤΑ θα ακολουθήσει μια εξίσου καυτή μεταρρύθμιση, αυτή του συνταξιοδοτικού. Με το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων που παρέχει το ΤΚΑ να είναι στο 50%, οι συμπληρωματικές παροχές, δηλαδή πρόσβαση σε Ταμείο Προνοίας, είναι αναγκαία για να ενισχυθεί το είσοδημα των συνταξιούχων. Αυτό σημαίνει υψηλότερη συνεισφορά για εργοδότες και μισθωτούς. Και η προοπτική νέων συνεισφορών δεν ενθουσιάζει την εργοδοτική πλευρά.

Συνεργασίες, συμπράξεις και κοινοπραξίες

Το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens την περασμένη Πέμπτη συγκέντρωσε αρκετό κόσμο και έδειξε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για συνεργασία. Το συμπέρασμα των εισηγήσεων στο φόρουμ ήταν ότι απαιτούνται συνεργασίες, συμπράξεις και κοινοπραξίες προκειμένου οι επιχειρήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας, αφενός για να ενισχύσουν τις δικές τους οικονομίες και αφετέρου να διεισδύσουν σε γειτονικές αγορές.

Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, τόσο ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, όσο και ο υφυπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, Σταύρος Καλαφάτης, έστειλαν το μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών έχουν τις δυνατότητες, τις υποδομές και τη διάθεση για να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές των δύο οικονομιών.

Επικεντρώνοντας τις ομιλίες τους στη θεματογραφία του Φόρουμ, ανέφεραν ότι οι επενδύσεις, η τεχνολογία, η καινοτομία και η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Ζητείται διαφάνεια για τον GSI

Μέσα σε μια εβδομάδα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου βρέθηκε από την «κόλαση» στον «παράδεισο». Την περασμένη Κυριακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλούσε για εκβιασμούς από τον ΑΔΜΗΕ και την Παρασκευή δημοσιεύτηκαν οι ρυθμιστικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση στον ΑΔΜΗΕ των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης! Οι δε υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, οι κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου εμφανίστηκαν έτοιμοι να λύσουν όλες τις διαφορές. Όλη αυτή η διαμάχη, όμως, δοκιμάζει στα μάτια της κοινής γνώμης την αξιοπιστία της ασκούμενης πολιτικής. Αν το έργο είναι χρήσιμο να προχωρήσει και να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Αν όχι να ακυρωθεί. Απλά πράγματα. Η θολή εικόνα για το έργο, που εκπέμπει η Κύπρος, μόνο κακό κάνει. Για αποκατάσταση της αξιοπιστίας απαιτεί η κοινή γνώμη στην Κύπρο να ενημερωθεί για τα πραγματικά δεδομένα του έργου με τη δημοσιοποίηση όλων των μελετών και κάθε σχετικού εγγράφου. Ο ΑΔΜΗΕ, τα Υπουργεία Ενέργειας των δύο χωρών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να τεκμηριώσουν δημόσια τι θα προσφέρει το έργο.

