Τι άλλαξε στους μισθούς από το 2019 σε Κύπρο και ΕΕ

Η αγορά εργασίας της ΕΕ παρουσιάζει πρόοδο στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στους επαρκείς μισθούς, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Αγορά Εργασίας και Μισθούς στην Ευρώπη».

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, με χαμηλά επίπεδα ανεργίας, παρά την επιβράδυνση της αύξησης της απασχόλησης. Το 2024, η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε στο 0,8%, σε σύγκριση με 1,2% το 2023, ως αποτέλεσμα της οικονομικής πίεσης και της γεωπολιτικής αστάθειας. Παρ 'όλα αυτά, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη παραμένει κοντά στο ιστορικό χαμηλό του.

Η προώθηση επαρκών μισθών, βασικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας, παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Ένας λόγος είναι ότι, αν και οι πραγματικοί μισθοί ανέκαμψαν το 2024 (+2,7%), εξακολουθούν να είναι ελαφρώς χαμηλότεροι από τα επίπεδα προ COVID-19, κατά 0,7%.

Σύμφωνα με την ΕΕ, η αύξηση των μισθών παρεμποδίζεται από τη χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική αβεβαιότητα και τις λιγότερο σφιχτές αγορές εργασίας.

Η κατάσταση των χαμηλόμισθων έχει βελτιωθεί, αλλά οι εργαζόμενοι της μεσαίας τάξης έχουν γίνει πιο ευάλωτοι. Σύμφωνα με την ΕΕ, ο αριθμός των χαμηλόμισθων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια εντός της εργασίας έχει μειωθεί από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, ορισμένοι εργαζόμενοι μεσαίου εισοδήματος δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αντέξουν οικονομικά ορισμένα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες.

Εν μέσω μεγάλων αυξήσεων τιμών, αυτοί οι εργαζόμενοι συνήθως δεν έχουν επωφεληθεί από τις πρόσφατες αυξήσεις του κατώτατου μισθού ή από κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Η κατάσταση των εργαζομένων της μεσαίας τάξης έχει επιδεινωθεί στα περισσότερα κράτη μέλη με υψηλότερο εισόδημα, όπου οι πραγματικοί μισθοί ανέκαμψαν μόνο αργά το 2024.

Ένας στους πέντε με χαμηλούς μισθούς

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία, η οποία είδε ορισμένους τομείς να παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις στις αμοιβές, ένας στους πέντε εργαζόμενους παραμένει σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το 2024, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,7% και αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα προ πανδημίας στα περισσότερα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του έτους. Η έκθεση επισημαίνει ότι μέτρα όπως η αύξηση των κατώτατων μισθών μπορούν να στηρίξουν τους χαμηλόμισθους με το κόστος ζωής τους.

Η εικόνα των μισθών στα κράτη μέλη

Η αύξηση των μισθών διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών το 2024, αντανακλώντας τις επίμονες, αλλά επιβραδυνόμενες διαφορές στον πληθωρισμό.

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν ιδιαίτερα έντονα στη Ρουμανία (16,6%), την Ουγγαρία (12,6%) και την Πολωνία (12,3%) το 2024 . Αυτό αντανακλά τον υψηλό τρέχοντα ή πρόσφατο πληθωρισμό, καθώς και τη σχετικά υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και τις στενές αγορές εργασίας.

Αντίθετα, πιο μέτρια αύξηση των μισθών παρατηρήθηκε στα κράτη μέλη όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος: η αύξηση των μισθών ήταν μεταξύ 3% και 5% στην Κύπρο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Η Φινλανδία (1,8%), το Λουξεμβούργο (2,2%) και το Βέλγιο (2,9%) παρουσίασαν τη χαμηλότερη αύξηση των μισθών στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι διαφορές στην αύξηση των μισθών μεταξύ των χωρών μειώθηκαν σημαντικά το 2024 και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το 2025, αντανακλώντας τη μείωση των διαφορών πληθωρισμού.

Κάτω από το μέσο όρο ΕΕ οι πραγματικοί μισθοί στην Κύπρο

Το μέγεθος της ανάκαμψης των πραγματικών μισθών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Το 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (10,2%), την Πολωνία (9,0%) και την Ουγγαρία (8,7%), μετά από μια σημαντική επιβράδυνση το 2022-2023 σε σύγκριση με τις προηγούμενες τάσεις. Αυτό οφειλόταν τόσο στην ισχυρή αύξηση των μισθών όσο και στον επιβραδυνόμενο πληθωρισμό.

Αντίθετα, η αύξηση των πραγματικών μισθών παρέμεινε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται σε 2,7%, στην Κύπρο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία, την Ισπανία και τη Σουηδία, και ήταν αρνητική στο Βέλγιο .

Αυτό οφειλόταν κυρίως στον κάπως επίμονο πληθωρισμό στην Κύπρο, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία, και στη χαμηλή αύξηση των ονομαστικών μισθών στη Φινλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Σουηδία, ενώ στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία και οι δύο παράγοντες έπαιξαν ρόλο.

Σύγκριση με 2019

Το 2024, οι πραγματικοί μισθοί παρέμειναν ελαφρώς χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019 στην ΕΕ, με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Το 2024, οι πραγματικοί μισθοί στην ΕΕ παρέμειναν κατά μέσο όρο 0,7% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών που αντανακλούν διαφορετικές δυναμικές των ονομαστικών μισθών και του πληθωρισμού.

Στο ένα τρίτο των κρατών μελών, οι πραγματικοί μισθοί υπερέβησαν τα επίπεδα προ πανδημίας κατά περισσότερο από 12%, κυμαινόμενοι από 12% έως 18% στην Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, και ξεπερνώντας το 20% στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία.

Ένα άλλο τρίτο των χωρών της ΕΕ παρουσίασε πιο μέτριες αυξήσεις, με τους πραγματικούς μισθούς να ξεπερνούν τα επίπεδα του 2019 κατά λιγότερο από 7% (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Μάλτα, Σλοβακία και Ισπανία).

Στην Κύπρο, η αύξηση των πραγματικών μισθών από το 2019 μέχρι το 2024, ανήλθε στο 6,6% ενώ μέχρι το 2025 η άνοδος έφθασε το 7,9%

Αντιθέτως, εννέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, είδαν τους πραγματικούς μισθούς να υπολείπονται των επιπέδων πριν από την πανδημία (κατά λιγότερο από 3% στη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, και κατά πάνω από 4% στην Τσεχία και την Ιταλία). Αυτά τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν υποτονική οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας από την πανδημία, η οποία πιθανότατα έχει επηρεάσει αρνητικά την αύξηση των μισθών .

Το 2025, οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να υπερβούν τα επίπεδα του 2019 στην ΕΕ κατά 0,6%, αλλά στην Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία θα εξακολουθήσουν να είναι χαμηλότεροι.

Σχέση μισθών με κατανομή εισοδήματος

Στην Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη Δικαιοσύνη, την ανισότητα και την κινητικότητα μεταξύ των γενεών που διεξήχθη το 2022 σε ολόκληρη την ΕΕ, το 57% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι μεγάλες διαφορές στα εισοδήματα των ανθρώπων είναι αποδεκτές για την κατάλληλη ανταμοιβή των διαφορών στα ταλέντα και τις προσπάθειες.

Ταυτόχρονα, το 37% των ερωτηθέντων έτεινε να πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει (έναντι μόνο 35% που πιστεύει το αντίθετο).

Η αντίληψη περί αδικίας ήταν έντονη στην Κύπρο (65% των ερωτηθέντων), την Ελλάδα (60%) ή τη Σλοβενία (55%), και λιγότερο στο Λουξεμβούργο (18%), τη Δανία (25%) ή τη Φινλανδία (26%).

Επιπλέον, με βάση την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας του 2024 που διεξήγαγε το Eurofound, το 14% των ερωτηθέντων ανδρών και περισσότερο από το 18% των ερωτηθέντων γυναικών διαφωνούν ότι πληρώνονται σωστά όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι προσπάθειες και τα επιτεύγματά τους στην εργασία τους. Το ποσοστό των εργαζομένων που θεωρούν την αμοιβή τους ακατάλληλη είναι πάνω από 16% στη γεωργία, την εκπαίδευση, την υγεία, καθώς και στο εμπόριο και τη φιλοξενία.

Στα μισά κράτη μέλη, οι λόγοι των δεκατημορίων των μισθών υποδεικνύουν επίσης μείωση των ανισοτήτων στο κάτω μέρος της κατανομής των μισθών.

Σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας γυναίκες και ξένοι

Οι γυναίκες και οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι πιο πιθανό να παραμείνουν σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Το 2023, οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών παρέμειναν κατά μέσο όρο 12,0% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών στην ΕΕ .

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2019, για την ΕΕ (από 14,1%), καθώς και σε 21 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, το χάσμα τείνει να αυξάνεται με την ηλικία (ως αποτέλεσμα των διακοπών της σταδιοδρομίας που ενδέχεται να βιώσουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου) και είναι κατά μέσο όρο υψηλότερο στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, το 2023, η επιμονή σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 4 χρόνια κυμάνθηκε από λιγότερο από 2% στη Φινλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία έως περισσότερο από 10% στη Λετονία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία.

Στην πλειονότητα των χωρών, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν χαμηλές αποδοχές για πολλά χρόνια σε σύγκριση με τους άνδρες, με ευρύτερες διαφορές μεταξύ των φύλων στην Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα. Η διατήρηση των χαμηλόμισθων θέσεων εργασίας είναι σημαντικά υψηλότερη μεταξύ των μεταναστών από ό,τι στους γηγενείς εργαζόμενους, με εξαίρεση αξιοσημείωτα τη Σουηδία.

Ωστόσο, παρόλο που η παραγωγικότητα και η μη σχετιζόμενη με το κόστος βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προάγουν υψηλότερους μισθούς, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να συνοδεύονται από μια λιγότερο ομοιόμορφη κατανομή μισθών .

Η σύνδεση μεταξύ των αλλαγών στην μη σχετιζόμενη με το κόστος ανταγωνιστικότητα και την κατανομή των μισθών είναι αρκετά ετερογενής μεταξύ των χωρών, ακόμη και μεταξύ των κρατών μελών με παρόμοια επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ .

Για παράδειγμα, η μη σχετιζόμενη με το κόστος ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε και οι μισθολογικές ανισότητες μειώθηκαν στην Τσεχία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Αντ' αυτού, η Μάλτα και η Βουλγαρία παρουσιάζουν αυξανόμενες μισθολογικές ανισότητες, παρά τις βελτιώσεις στην μη σχετιζόμενη με το κόστος ανταγωνιστικότητα.

Οι μισθολογικές ανισότητες μειώθηκαν στην Ελλάδα, παρά τις απώλειες στην μη σχετιζόμενη με το κόστος ανταγωνιστικότητα. Έτσι, παρόλο που η μη σχετιζόμενη με το κόστος ανταγωνιστικότητα συνήθως συνοδεύεται από υψηλότερη παραγωγικότητα και μισθούς, δεν οδηγεί απαραίτητα σε μια πιο ομοιόμορφη κατανομή των μισθών. Αυτό υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των πολιτικών στη διασφάλιση ότι η αύξηση των μισθών αντικατοπτρίζει επαρκώς τα κέρδη παραγωγικότητας

Ρόλος υπηκόων εκτός ΕΕ

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η μείωση του εγχώριου πληθυσμού σε ηλικία εργασίας αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις εισροές υπηκόων εκτός ΕΕ.

Ο εγχώριος πληθυσμός μειώθηκε σε περίπου δέκα κράτη μέλη, ιδίως στη Σλοβακία (-4,4%), την Πολωνία (-5,4%), την Τσεχία (-4,8) και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (-3%) (10). Γενικά, η άφιξη πολιτών εκτός ΕΕ μετριάστηκε από την επίδραση της μείωσης του εγχώριου πληθυσμού στον συνολικό πληθυσμό.

Σε αρκετές χώρες, οι εισροές αλλοδαπών τόσο από άλλα κράτη μέλη όσο και από χώρες εκτός ΕΕ συνέβαλαν στον μετριασμό της επίδρασης της γήρανσης του εγχώριου πληθυσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις - όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Κύπρος και η Μάλτα - αυτές οι εισροές συνέβαλαν ακόμη και στη συνολική αύξηση του πληθυσμού.

Ανάγκη για ενισχυμένες πρωτοβουλίες

Η έκθεση τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση υψηλών μισθών και ανταγωνιστικότητας.

«Το κοινωνικό και εργασιακό μοντέλο της Ευρώπης είναι ισχυρό και προσαρμόσιμο. Αυτή η έκθεση δείχνει μια ευπρόσδεκτη πρόοδο στους μισθούς, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε - πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, ώστε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής. Ο σημαντικός ρόλος των κατώτατων μισθών υποδεικνύει συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ωφελήσουν τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και την ευρύτερη οικονομία. Πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε και να επενδύουμε στους ανθρώπους - αυτό βοηθά στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ευρώπης όπου όλα τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να επωφεληθούν από την οικονομική πρόοδο», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, την Ποιοτική Απασχόληση και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου.