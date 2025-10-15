Μειωμένες κατά 29% οι άδειες οικοδομής το εξάμηνο, βουτιά 58% τον Ιούνιο

Μείωση 28,9% παρουσιάζουν οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) το εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, εκδόθηκαν 3.399 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.782 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 15,2% και το συνολικό εμβαδόν κατά 12,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 13,1%.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Όσον αφορά τον Ιούνιο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 635 σε σύγκριση με 1.528 τον Ιούνιο 2024, καταγράφοντας μείωση 58,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €275,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 236,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.132 οικιστικές μονάδες.