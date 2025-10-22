Η Fed αναμένεται να μειώσει το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα και ξανά τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, στην οποία συμμετείχαν οικονομολόγοι οι οποίοι παραμένουν βαθιά διχασμένοι ως προς το πού θα διαμορφωθούν τα επιτόκια μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Πριν από ένα μήνα, οι οικονομολόγοι ανέμεναν μόνο μία ακόμη μείωση των επιτοκίων για φέτος.

Ωστόσο, η νέα πρόβλεψη έρχεται ύστερα από την πρόσφατη αλλαγή των προσδοκιών των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed προς πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων.

Παγιδευμένη ανάμεσα στον διπλό κίνδυνο που αφορά τον ήδη αυξανόμενο πληθωρισμό, λόγω των δασμών, και την περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, η Fed φαίνεται να έχει δώσει προτεραιότητα στο δεύτερο, κάτι που την ώθησε στο να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Όλοι οι οικονομολόγοι εκτός από δύο, 115 από τους 117, προέβλεψαν ότι η Fed θα μειώσει ξανά το επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο 3,75% - 4,00% στις 29 Οκτωβρίου. Δύο ανέμεναν μείωση κατά 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο και 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτή η πλειοψηφία μειώνεται στο 71% για μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο. Η δημοσκόπηση διεξήχθη από τις 15 έως τις 21 Οκτωβρίου.

Πολλά μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Fed, Jerome Powell, έχουν υπονοήσει ότι θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, το κλείσιμο της αμερικανικής Κυβέρνησης, που μέχρι στιγμής διαρκεί τρεις εβδομάδες, έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών επίσημων στοιχείων για την απασχόληση καθώς και για τον πληθωρισμό, θολώνοντας τις οικονομικές προοπτικές.

«Θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι περίπου το ήμισυ της τρέχουσας FOMC επικεντρώνεται περισσότερο στην αγορά εργασίας και το άλλο μισό στους κινδύνους πληθωρισμού», δήλωσε ο Ryan Wang, οικονομολόγος των ΗΠΑ στην HSBC.

