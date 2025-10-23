Παρέμβαση προέδρου ΟΕΒ στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής- Τι χρειάζεται η ΕΕ

Η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική με σαφή ορόσημα, μετρήσιμα αποτελέσματα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) Γιώργος Παντελίδης, επισημαίνοντας τρεις πυλώνες δράσης.

Σε παρέμβασή του στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής (Tripartite Social Summit, υπό την αιγίδα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Παντελίδης δήλωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε μια καθοριστική στιγμή της ιστορίας της. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία – γεωπολιτικές εντάσεις, μετατοπίσεις οικονομικής ισχύος και κοινωνικές ανισότητες δοκιμάζουν την ενότητά μας και την κοινή μας αποστολή. Η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την αλληλεγγύη των κρατών-μελών της· από την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε μια ήπειρο ανθεκτική οικονομικά, συνεκτική πολιτικά και δίκαιη κοινωνικά».

Για να πετύχουμε αυτό τον στόχο, πρόσθεσε, «χρειαζόμαστε ένα Κοινό Όραμα που να εμπνέει εμπιστοσύνη και να κινητοποιεί δράση. Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μία φωνή στη διεθνή σκηνή, προβάλλοντας σταθερότητα και ηγεσία, αποδεικνύοντας ότι η συμμετοχή στην Ένωση είναι κοινή ευθύνη. Τώρα είναι η στιγμή για ηγέτες με όραμα, που ενώνουν, γεφυρώνουν διαφορές και καθοδηγούν την Ευρώπη με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν η Ευρώπη θα μείνει θεατής σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών δυνάμεων ή αν θα εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη προόδου, ευημερίας και ειρήνης».

Οι τρεις πυλώνες δράσεις που ανέπτυξε είναι:

Πυλώνας 1: Επανακτώντας την Παγκόσμια Ηγετική Θέση

Όπως είπε, η Ευρώπη οφείλει να ξανακερδίσει τη θέση της ως παγκόσμια οικονομική ηγέτιδα μέσω οράματος, εστίασης και αποφασιστικότητας. «Η ανταγωνιστικότητα σήμερα δεν μετριέται μόνο με χαμηλότερα κόστη ή υψηλότερη παραγωγικότητα· εξαρτάται από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής. Πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα οικοσύστημα όπου οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, οι βιομηχανίες εξελίσσονται και οι άνθρωποι αποκτούν δεξιότητες που μετατρέπουν τις ιδέες σε ουσιαστικές λύσεις», είπε.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική με σαφή ορόσημα, μετρήσιμα αποτελέσματα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Πολιτικές, επενδύσεις και εκπαίδευση πρέπει να ενοποιηθούν γύρω από έναν κοινό στόχο: να καταστεί η Ευρώπη η πιο δυναμική και ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου και το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση», επεσήμανε.

Η επανάκτηση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης, υπογράμμισε, είναι εφικτός στόχος, εφόσον δράσουμε συλλογικά. Με ενότητα και αποφασιστικότητα, η Ευρώπη μπορεί ξανά να πρωτοστατήσει στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιώσιμη βιομηχανία, θέτοντας τα πρότυπα για την παγκόσμια οικονομία του αύριο.

Πυλώνας 2: Απελευθερώνοντας τις Δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς

Σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη, η Ενιαία Αγορά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, υπέδειξε, εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν το δυναμικό της. «Για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης, πρέπει να την κάνουμε πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και δικαιότερη για όλους», ανέφερε.

Πρώτος στόχος: Ρυθμιστική αποδοτικότητα. Οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, συνεπείς και προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη. Η γραφειοκρατία δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζει την καινοτομία ή την επένδυση, και κάθε κανονισμός πρέπει να εξυπηρετεί πραγματικό σκοπό, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Η απλοποίηση των διαδικασιών θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα και θα αυξήσει την ευελιξία της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά.

Δεύτερος στόχος: Ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων.

Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει δίκαιες, φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες και να ανανεώσει τα εργαλεία φορολογίας και επενδύσεων, ώστε να προσελκύει βιώσιμη ανάπτυξη.

Τρίτος στόχος: Στοχευμένες επενδύσεις στους τομείς με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία: νέες τεχνολογίες, καθαρή ενέργεια, ψηφιακές υποδομές και προηγμένη μεταποίηση.

Η στρατηγική επένδυση σε αυτούς τους τομείς, εκτίμησε, θα απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό της Ενιαίας Αγοράς και θα ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Πυλώνας 3: Επενδύοντας στην Ανθεκτικότητα και στους Ανθρώπους

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ, ανέφερε ακόμη ότι μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη προϋποθέτει ανθεκτικότητα, ξεκινώντας από την πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια. «Το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζει να απειλεί τη βιομηχανία μας και να περιορίζει την ανάπτυξη. Πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίσουμε το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης και να ενισχύσουμε τη βιομηχανική της βάση», είπε.

«Η Πράσινη Μετάβαση πρέπει να συνδυάζει τη φιλοδοξία με τον ρεαλισμό. Η προστασία του πλανήτη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν. Η πράσινη ατζέντα οφείλει να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη καινοτομίας, επενδύσεων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, μετατρέποντας τη βιωσιμότητα στη νέα μεγάλη ευκαιρία της Ευρώπης. Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στους ανθρώπους της και να ενισχύσει τη συλλογική της ασφάλεια», σημείωσε.

Ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανθεκτικότητας, επεσήμανε, είναι αναγκαίο για να ενδυναμώσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε απειλές ασφαλείας, ανθρωπιστικές κρίσεις και οικονομικές αναταράξεις.

«Η επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (reskilling και upskilling) είναι κρίσιμη για να εξοπλίσουμε το εργατικό δυναμικό με τις δεξιότητες του μέλλοντος, ώστε κανείς να μη μείνει πίσω στη μετάβαση αυτή», σημείωσε.

«Με επενδύσεις στη σταθερότητα της ενέργειας, στη βιώσιμη καινοτομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η Ευρώπη μπορεί να οικοδομήσει μια βάση που είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστική και ασφαλής – μια Ένωση ικανή να αντέχει στις παγκόσμιες αβεβαιότητες και αρκετά σίγουρη για να διαμορφώνει το μέλλον», τόνισε.

«Ο δρόμος μπροστά είναι σαφής: Ενότητα, Ηγεσία και Ανθεκτικότητα. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει το μέλλον της. Ας δράσουμε μαζί — Κυβερνήσεις, Εργοδότες και Εργαζόμενοι — ως αληθινοί κοινωνικοί εταίροι, για τη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης, δικαιότερης και πιο ανταγωνιστικής Ένωσης. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη τώρα είναι τολμηρή, αποφασιστική και συλλογική δράση, αντάξια των φιλοδοξιών της. Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τη σημερινή συγκυρία σε σημείο καμπής για το μέλλον της Ευρώπης. Η ευθύνη είναι δική μας, και η στιγμή είναι τώρα», κατέληξε.