Με άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚ

Ανοδικά ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 279,30 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,48%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,36 μονάδες, σημειώνοντας επίσης κέρδη 0,49%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 255.011,37 ευρώ.

Κέρδη σημείωσαν όλοι οι επιμέρους δείκτες, με την Κύρια Αγορά να κλείνει στις 228,10 μονάδες, ενισχυμένη σε ποσοστό 0,58%, τα Ξενοδοχεία στις 1.669,40 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 2,11%, και την Εναλλακτική Αγορά στις 1.840,10 μονάδες, με άνοδο 0,13%, με μόνη εξαίρεση τις Επενδυτικές Εταιρείες,οι οποίες κατέγραψαν ζημιές σε ποσοστό 0,60%, κλείνοντας στις 3.189,27 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωση η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με €16.4503,4 (τιμή κλεισίματος €7,94 - άνοδος 2,06%), της Cyprus Cement Public Company Ltd με €27.896,79 (τιμή κλεισίματος €1,33 - πτώση 2,21%), της Δήμητρα Επενδυτική με €24.423,39 (τιμή κλεισίματος €1,635 - πτώση 0,61%) και της Atlantic Insurance με €22.663 (τιμή κλεισίματος €2,2 - πτώση 0,90%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά και 5 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 111.

Πηγή: ΚΥΠΕ