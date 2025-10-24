Αισιόδοξος για συμφωνία για ΑΤΑ τις επόμενες μέρες ο Υπουργός Εργασίας

Αισιοδοξία για κατάληξη σε συμφωνία τις αμέσως επόμενες ημέρες για το ζήτημα της ΑΤΑ εξέφρασε την Παρασκευή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου.

Σε δήλωσή του, κατά την άφιξή του στην τελετή λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία, ο Υπουργός είπε ότι "η συνομολόγηση μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ είναι εφικτή και μπορεί να επιτευχθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών, για την επαναφορά της ομαλότητας και της σταθερότητας μετά από τη ρευστότητα και τις μεταβατικές συμφωνίες όλων των προηγούμενων ετών".

Πρόσθεσε ότι για να μπορέσει αυτή η προοπτική να αξιοποιηθεί, είναι προτιμότερο στο αμέσως επόμενο διάστημα "να είμαστε όλοι προσεκτικοί και διακριτικοί, για να μπορέσει πράγματι, αυτός ο εφικτός στόχος, να επιτευχθεί".

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστεί νέες συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ούτε έχει σταλεί, από πλευράς Κυβέρνησης, νεότερη ενημέρωση ή διευκρινίσεις επί του πλαισίου διαπραγμάτευσης που είχε κοινοποιηθεί στους κοινωνικούς εταίρους το απόγευμα της Δευτέρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ