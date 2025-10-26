Ο Scope υποβάθμισε την αξιολόγηση των ΗΠΑ στο AA

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο AA-, από AA, και την αναθεώρηση των προοπτικών σε σταθερές, προχώρησε την Παρασκευή ο Scope Ratings GmbH (Scope), εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 140% του ΑΕΠ μέχρι το 2030.

Όπως τονίζει ο γερμανικός οίκος, στην υποβάθμιση οδήγησαν η συνεχής επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και η αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης.

Η πλούσια, ανταγωνιστική οικονομία, η ανθεκτικότητα των θεσμών και το καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος αποτελούν τη βάση των αξιολογήσεων, σημειώνει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Scope, η υποβάθμιση της αξιολόγησης των ΗΠΑ οφείλεται στη συνεχή επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών που αντικατοπτρίζεται στα συνεχώς αυξανόμενα ομοσπονδιακά ελλείμματα και στην αυξανόμενη καθαρή επιβάρυνση των πληρωμών για τόκους.

Αυτές οι δυναμικές οδηγούν στη συνεχή αύξηση του δείκτη δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, τον οποίο ο Scope εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 140% μέχρι το 2030 - πολύ πάνω από τον αντίστοιχο δείκτη άλλων μεγάλων οικονομιών.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η παράταση των προηγούμενων φορολογικών περικοπών και το υψηλό μερίδιο υποχρεωτικών δαπανών περιορίζουν την ευελιξία του προϋπολογισμού, βραχυπρόθεσμα.

Μακροπρόθεσμα, συνεχίζει, οι προκλήσεις του δημόσιου χρέους επιδεινώνονται από μεγάλες και μη χρηματοδοτούμενες ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ιδίως από το Medicare και το Medicaid, οι οποίες, λόγω έλλειψης ουσιαστικής μεταρρύθμισης, παραμένουν πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των άλλων μεγάλων οικονομιών.

Επιπρόσθετα, ο γερμανικός οίκος αναφέρει ότι η αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης, ιδίως η διάβρωση των καθιερωμένων ελέγχων και ισορροπιών, μειώνει την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στην χάραξη της πολιτικής των ΗΠΑ.

Αναφορικά με τις σταθερές προοπτικές, ο Scope αναφέρει ότι αντικατοπτρίζουν την άποψη του ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας AA- των ΗΠΑ υποστηρίζεται από το μέγεθος, τον πλούτο και την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής οικονομίας, το δολάριο που αποτελεί κύριο αποθεματικό νόμισμα, παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι τα αμερικανικά ομόλογα παραμένουν το παγκόσμιο ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, ενώ επωφελείται και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ως κορυφαία παγκόσμια κεντρική τράπεζα.

Επιπλέον, αναφέρει πως τα επίμονα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, η αύξηση των εξόδων για τόκους και η περιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία οδηγούν σε σταθερή αύξηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης έναντι του ΑΕΠ.

Σημειώνει πως το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διευρύνθηκε στο 8,0% του ΑΕΠ πέρσι, πολύ πάνω από τον μέσο όρο περίπου του 4,8% πριν από την πανδημία και μεταξύ των ετών 2015 και 2019.

Προσθέτει πως από την τελευταία αξιολόγησης τον Μάιο του 2025, ο νόμος "One Big Beautiful Bill Act" έχει συμβάλει στην αποδυνάμωση των δημοσιονομικών προοπτικών.

Ο Scope αναμένει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει υψηλό, στο 7,4% του ΑΕΠ το 2025 και θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 7,8% την περίοδο 2026- 2030, από 7% κατά την τελευταία αξιολόγηση τον Μάιο του 2025.

«Το υψηλότερο έλλειμμα αντανακλά τις αυξημένες πιέσεις στις δαπάνες λόγω των αυξανόμενων πληρωμών τόκων, καθώς και την επέκταση του Νόμου για τις Φορολογικές Περικοπές και την Απασχόληση, τις νέες μειώσεις φόρων σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο και τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα, τη μετανάστευση και τα σύνορα», υπογραμμίζει.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι αυτά αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από ενέργειες μείωσης του ελλείμματος, όπως περικοπές στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πρόνοιας, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και άλλα μέτρα αύξησης εσόδων.

Αναφέρει, επίσης, ότι οι προσδοκίες για το έλλειμμα περιλαμβάνουν πρόσθετα έσοδα από υψηλότερους δασμούς από τον Ιανουάριο του 2025, τα οποία ο Scope εκτιμά σε περίπου 185 δισεκατομμύρια δολάρια για φέτος (0,6% του ΑΕΠ) και σε περίπου 311 δισεκατομμύρια δολάρια (0,9% του ΑΕΠ) κατά μέσο όρο κάθε χρόνο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ