Μείωση 9,5% στις τιμές ηλεκτρισμού- Η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 9,5% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, με τη χώρα να καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή στα €28,72 ανά 100 kWh. Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,5% στα €28,87 . Παρά τη σταθεροποίηση, αναφέρεται, οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε από 24,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 27,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Η Γερμανία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα €38,35 ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (€35,71 ) και τη Δανία (€34,85 ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (€10,40), τη Μάλτα (€12,44 ) και τη Βουλγαρία (€13,00 ).

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών στο Λουξεμβούργο (+31,3%), την Ιρλανδία (+25,9%) και την Πολωνία (+20,0%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(-13,1%), τη Φινλανδία (-9,8%) και την Κύπρο (-9,5%).

Εκφρασμένες σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στην Τσεχία (39,16), την Πολωνία (34,96) και την Ιταλία (34,40). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση τα PPS παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (13,68), την Ουγγαρία (15,01) και τη Φινλανδία (18,70). Στην Κύπρο, ανέρχεται σε 32,1.