Aυξήσεις σε καύσιμα και υγραέριο στα κατεχόμενα - Αντίθεση τ/κ συντεχνιών

Την αντίθεσή τους με τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και του υγραερίου εξέφρασαν οι συντεχνίες TÜRK-SEN, KİEF και KTAMS, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση του κόστους ζωής και των παραγωγικών τομέων και καλώντας την «κυβέρνηση» να ανακαλέσει τις αποφάσεις.

Οι αυξήσεις ανέρχονται σε 3,5 λίρες ανά λίτρο στα καύσιμα και 55 λίρες στο υγραέριο.

Ο πρόεδρος της TÜRK-SEN, Αρσλάν Μπιτσακλί, υποστήριξε ότι οι αυξήσεις θα επηρεάσουν άμεσα όλες τις τιμές, μειώνοντας περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Κάλεσε την «κυβέρνηση» να αποσύρει τις αποφάσεις και να προχωρήσει σε πρόωρες «βουλευτικές εκλογές», υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την πολιτική της «νομιμοποίηση».

Ο πρόεδρος της KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκίχαν, σημείωσε ότι οι αυξήσεις θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των μεταφορών και του τουρισμού, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των Τ/κ. Κατηγόρησε την «κυβέρνηση» για κακοδιαχείριση και για υπερβολικές δαπάνες πριν τις «προεδρικές εκλογές», τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι επωμίζονται το βάρος των αποφάσεων.

Οι τ/κ συντεχνίες ζητούν άμεση πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ανακούφιση για τους πολίτες και σταθεροποίηση της οικονομίας.

ΚΥΠΕ