Επίσκεψη της Προέδρου της AMLA στην Κύπρο- Συντονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος

H Πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA), Bruna Szego, επισκέφθηκε την Κύπρο στις 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η επίσκεψή της έγινε μέσα στο πλαίσιο των επισκέψεων που η κ. Szego πραγματοποιεί σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο στόχο την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινότητας κατά του ξεπλύματος χρήματος μέσω της ενδυνάμωσης του συντονισμού της AMLA και των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η κα. Szego είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον μόνιμο κοινό εκπρόσωπο της Κύπρου στο Γενικό Συμβούλιο της AMLA Κλεάνθη Ιωαννίδη. Είχε επίσης συνάντηση με την Ανώτερη Διεύθυνση της ΚΤΚ και συγκεκριμένα με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο της ΚΤΚ κΓιώργο Καρατζιά και την Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Εξυγίανσης Πάνη Καραμάνου.

Η κα. Szego προήδρευσε δύο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Στην πρώτη συζήτηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών του χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού τομέα, περιλαμβανομένης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ενώ στη δεύτερη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συνδέσμων των υπόχρεων οντοτήτων που είναι αδειοδοτημένες στην Κύπρο.

Κατά τις εν λόγω συζητήσεις, η κα. Szego ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μοιραστούν τις απόψεις τους σε σχέση με τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν από την καινούρια προσέγγιση που τίθεται σε εφαρμογή στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρέθεσε επίσης τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της AMLA, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν θέματα εναρμόνισης της εποπτείας, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές.

Σε δήλωσή της, η κα Szego υπογράμμισε τη σημασία των κατ’ιδίαν συναντήσεων με τους εκπροσώπους των Κρατών Μελών στο Γενικό Συμβούλιο της Αρχής καθώς και με τους εκπροσώπους των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών και των συνδέσμων των υπόχρεων οντοτήτων. «Η συνεργασία και η ο συντονισμός είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου ως κοινότητα να πετύχουμε στην αποστολή μας», ανέφερε η κα Szego.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Κύπρου στο Γενικό Συμβούλιο της Αρχής κ. Ιωαννίδης διαβεβαίωσε την Πρόεδρο της Αρχής για τη δέσμευση όλων των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών της Κύπρου και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πηροφοριών να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Αρχή.

Η AMLA συστάθηκε επίσημα μετά την έγκριση του νομοθετικού πακέτου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τον Μάιο του 2024 και ξεκίνησε την λειτουργία της την 1η Ιουλίου 2025 με έδρα την Φρανκφούρτη.

Με την πλήρη λειτουργία της την 1η Ιανουαρίου του 2028, η AMLA θα αναλάβει την απευθείας εποπτεία 40 χρηματοοικονομικών υπόχρεων οντοτήτων, οι οποίες θα επιλεγούν εντός του 2027, στη βάση κριτηρίων τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση.

Η επιλογή των υπόχρεων οντοτήτων θα βασιστεί σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τη μεγάλη διασυνοριακή δραστηριότητα και την κατηγοριοποίηση κινδύνου εφαρμόζοντας μεθοδολογία που βρίσκεται υπό διαμόρφωση από την AMLA.

Παράλληλα θα ασκεί έμμεση εποπτεία στις υπόλοιπες οντότητες του χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού τομέα και θα ενισχύσει τη συνεργασία με τις εθνικές μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών.