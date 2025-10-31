Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης- Στο 5,6% το ποσοστό στην Κύπρο

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης είναι η σημερινή και όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Στατιστική Υπηρεσία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις δαπάνες μας και να επιδιώξουμε μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα μέσω της αποταμίευσης.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών δείχνει το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που αποταμιεύουν τα νοικοκυριά και όπως καταδεικνύεται υπάρχει μεγάλη μείωση τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στην Κύπρο ήταν στο 5,6% για το 2024 (προκαταρκτικά στοιχεία), χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν στο 14,5%.

Το 2023 το ποσοστό αποταμίευσης στην Κύπρο ήταν 5,7% ενώ το 2021 έφθανε το 14,8%.

«Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ημέρα για να σκεφτούμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες και πώς μπορούμε να αποταμιεύσουμε λίγο περισσότερο για το μέλλον», σημειώνει.