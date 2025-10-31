Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης- Στο 5,6% το ποσοστό στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Στατιστική Υπηρεσία, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις δαπάνες μας και να επιδιώξουμε μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα μέσω της αποταμίευσης

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης είναι η σημερινή και όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Στατιστική Υπηρεσία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις δαπάνες μας και να επιδιώξουμε μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα μέσω της αποταμίευσης.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών δείχνει το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που αποταμιεύουν τα νοικοκυριά και όπως καταδεικνύεται υπάρχει μεγάλη μείωση τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στην Κύπρο ήταν στο 5,6% για το 2024 (προκαταρκτικά στοιχεία), χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν στο 14,5%.

Το 2023 το ποσοστό αποταμίευσης στην Κύπρο ήταν 5,7% ενώ το 2021 έφθανε το 14,8%.

«Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ημέρα για να σκεφτούμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες και πώς μπορούμε να αποταμιεύσουμε λίγο περισσότερο για το μέλλον», σημειώνει.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑχρήμαΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑχρηματοοικονομικά

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα