ΠΟΒΕΚ: Προχωρούν με την επ’ αόριστον αποχή οι μεταφορείς Α’

Δεν ικανοποιήθηκαν οι μεταφορείς Α’ κατά τις διαβουλεύσεις που είχαν με τους Υπουργούς Εργασίας και Μεταφορών καθώς και τη διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού Λεμεσού, Eurogate Container Terminal Limassol και προχωρούν κανονικά στην εξαγγελθείσα επ’ αόριστον αποχή από την εργασία τους, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση της η ΠΟΒΕΚ αναφέρει πως μετά από τις συναντήσεις, που είχαν οι μεταφορείς με τους Υπουργούς Εργασίας και Μεταφορών, καθώς επίσης και την ανάδοχο διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων, συνήλθαν σε ολονύχτια συνεδρία και μελέτησαν τα αποτελέσματα.

«Η απόφαση τους είναι ότι η εξαγγελθείσα αποχή από την εργασία τους, τη Δευτέρα 03 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί», προστίθεται και τονίζεται πως η επ’ αόριστον αποχή αφορά τα προβλήματα που σχετίζονται με το Υπουργείο Μεταφορών και το λιμάνι.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, παρά το ότι ο Υπουργός Εργασίας υποσχέθηκε να ενεργήσει με τρόπο που να απαμβλύνει το πρόβλημα των μεταφορέων σχετικά με τους ταχογράφους, «δυστυχώς παραμένουν τα προβλήματα που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, όσον αφορά τα ύψη των εμπορευματοκιβωτίων και η εγγραφή των καρότσων φυσερό (Extendable Skeletal Semitrailers, τύπου Trombones / Sliding Bogies), καθώς επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ανάδοχο διαχειρίστρια εταιρεία στο λιμάνι Λεμεσού Eurogate».

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μεταφορέων, συνεχίζει η ανακοίνωση, ευχαριστούν τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, «ο οποίος έχει κατανοήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ταχογράφων».