Eurostat: Στο 0,3% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο

Στο 0,3% εκτιμάται ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο από 0% που ήταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat. Είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Το δεκάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διμορφώνεται στο 1%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Οκτώβριο του 2025, από 2,2% τον Σεπτέμβριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).