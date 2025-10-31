Στο 37,6% ο δείκτης φόρων προς ΑΕΠ στην Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο δείκτης βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της ευρωζώνης και ΕΕ

Μικρή αύξηση παρουσίασε το 2024 ο συνολικός δείκτης φόρων προς ΑΕΠ στην Κύπρο, με βάση στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Ο συνολικός δείκτης φόρων προς ΑΕΠ, που σημαίνει το άθροισμα των φόρων και των καθαρών κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ανήλθε σε 37,6% από 37,5% το 2023, σε χαμηλότερα επίπεδα από την ευρωζώνη και ΕΕ.

Στην ΕΕ ο συνολικός δείκτης φόρων προς ΑΕΠ ανήλθε σε 40,4% το 2024, σημειώνοντας αύξηση από 39,9% το 2023.

Στη ευρωζώνη, ο δείκτης φόρων προς ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης από 40,5% το 2023 σε 40,9% το 2024.

Σε απόλυτους όρους, το 2024, τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 387 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2023, φτάνοντας τα 7.281 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρωτιά Δανίας

Ο δείκτης φόρων προς ΑΕΠ διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2024, με τα υψηλότερα ποσοστά φόρων και κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ να καταγράφονται στη Δανία (45,8%), τη Γαλλία (45,3%) και το Βέλγιο (45,1%).

Αντίθετα η Ιρλανδία (22,4%), η Ρουμανία (28,8%) και η Μάλτα (29,3%) κατέγραψαν τους χαμηλότερους δείκτες.

Στη Μάλτα η μεγαλύτερη αύξηση

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, ο δείκτης φόρων προς ΑΕΠ αυξήθηκε σε 22 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Μάλτα (από 26,7% το 2023 σε 29,3% το 2024), τη Λετονία (33,0% το 2023 και 35,5% το 2024) και τη Σλοβενία (από 36,8% το 2023 σε 38,8% το 2024).

Αντίθετα, υπήρξαν μειώσεις στον δείκτη φόρων προς ΑΕΠ σε 5 χώρες της ΕΕ, που κυμαίνονταν μεταξύ -0,5 και -0,1 ποσοστιαίων μονάδων.

