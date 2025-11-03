Καμπανάκι ΟΕΒ για απεργία Μεταφορέων Α’ στο Λιμάνι Λεμεσού

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επ’ αόριστόν αποχή από την εργασία των Μεταφορέων Α’ στο Λιμάνι Λεμεσού, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ενδεχόμενη συνέχιση της αποχής από την εργασία θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, επηρεάζοντας:

· τη διακίνηση και παράδοση εισαγόμενων προϊόντων καθώς και τις εξαγωγές,

· τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών,

· τη διατήρηση των αποθεμάτων στα καταστήματα λιανικής και χονδρικής, και

· την εύρυθμη λειτουργία κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, όπως τρόφιμα, φάρμακα, οικοδομικά υλικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Η ΟΕΒ επισημαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη ροή των εμπορευμάτων από και προς το Λιμάνι Λεμεσού, που αποτελεί την κύρια πύλη εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας, θα επιφέρει δυσανάλογες οικονομικές επιπτώσεις και θα προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων — της πιο εμπορικά ενεργής εποχής του έτους — τονίζει, η συνέχιση της απεργίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις προϊόντων, αύξηση τιμών και σημαντική ταλαιπωρία για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, οι Μεταφορείς Α έχουν θέσει ζητήματα που απαιτούν αντιμετώπιση, ωστόσο η επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων πρέπει να γίνεται μέσα από θεσμικό και συναινετικό διάλογο, χωρίς να διαταράσσεται η οικονομική ομαλότητα.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΟΕΒ καλεί τους Μεταφορείς Α όπως ακυρώσουν άμεσα τα απεργιακά μέτρα και επιστρέψουν στις εργασίες τους, επιτρέποντας στα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία ήδη επιδεικνύουν την απαραίτητη ευελιξία και διάθεση συνεργασίας, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων μέσα στα πλαίσια των Νόμων.