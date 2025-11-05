ΔΗΣΥ: Να βρεθούν λύσεις για ανάκτηση ταμείων προνοίας υπαλλήλων Τράπεζας Κύπρου

Λύσεις για ανάκτηση των ταμείων προνοίας πρώην και νυν υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου που συνέχισαν να εργάζονται στην τράπεζα μετά το 2017, ζητά ο ΔΗΣΥ.

Χθες η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, συνοδευόμενη από μέλη της ηγεσίας της Παράταξης, συναντήθηκε με τα μέλη της προσωρινής ομάδας Πρωτοβουλίας για την ανάκτηση των Ταμείων Προνοίας των υπαλλήλων (πρώην και νυν) της Τράπεζας Κύπρου.

«Πρόκειται για την κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται στην τράπεζα μετά το 2017 και για τους οποίους συμφωνήθηκε αποζημίωση στο Ταμείο Προνοίας μερικώς από το κράτος καθώς επίσης και από την ίδια την τράπεζα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ που ψηφίστηκε στη Βουλή για να άρει τη συγκεκριμένη αδικία, σημειώνεται, δυστυχώς αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κρίθηκε αντισυνταγματική, χωρίς εξεύρεση εναλλακτικής λύσης από την κυβέρνηση.

Τα μέλη της προσωρινής Ομάδας Πρωτοβουλίας τόνισαν ιδιαίτερα την αθέτηση της προεκλογικής υπόσχεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα τονίστηκε η αθέτηση της υπόσχεσης από πλευράς της τράπεζας.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει δεσμευμένος στην εξεύρεση οριστικής λύσης του προβλήματος. Όπως και για τους υπόλοιπους κουρεμένους συμπολίτες μας που ανέλαβαν μεγάλο βάρος της οικονομικής κρίσης», σημειώνεται.

«Καλούμε την κυβέρνηση και την Τράπεζα Κύπρου να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα», καταλήγει η ανακοίνωση.