Ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης και συνδεσιμότητας καταγράφει έκθεση για Κύπρο

Στην ισχυρή απόδοση της Κύπρου στην ψηφιακή διακυβέρνηση, την επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου και την ψηφιοποίηση του χώρου εργασίας, αναφέρεται έκθεση του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας (DCO) που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, σημειώνοντας πως ενισχύεται η θέση της χώρας ως μία από τις κορυφαίες ψηφιακές οικονομίες της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο διεθνής οργανισμός DCO που ασχολείται με την προώθηση βιώσιμων ψηφιακών οικονομιών χωρίς αποκλεισμούς, παρουσίασε την έκθεση «Πλοηγός Ψηφιακής Οικονομίας 2025» (Digital Economy Navigator ή DEN 2025) κατά τη δεύτερη Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στη Ντόχα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος έχει επιτύχει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ταχύτητα του σταθερού ευρυζωνικού δικτύου και στην ψηφιοποίηση του χώρου εργασίας, μέσω συνεχών αναβαθμίσεων στις υποδομές και την αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος κατατάσσεται ψηλά και στην ψηφιακή διακυβέρνηση, ενώ η χώρα ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα. «Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δέσμευση της Κύπρου για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, διαφανούς και φιλικού προς την καινοτομία ψηφιακού περιβάλλοντος», σημειώνεται.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στις προσπάθειες της Κύπρου να επεκτείνει την πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και να ενισχύσει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. «Η πρόοδος στις ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες που συνάδει με τα ευρωπαϊκά πλαίσια έχει συμβάλει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την οικονομία», αναφέρει το DCO.

Καλύπτοντας 80 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 94% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού, η έκθεση DEN 2025 παρέχει μια επισκόπηση της προόδου στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, στη βάση δεδομένων. Η έκθεση βασίζεται σε 145 δείκτες και πληροφορίες από περισσότερους από 41.000 ερωτηθέντες και βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι υποδομές, η ικανότητα για καινοτομία και τα πλαίσια ψηφιακής πολιτικής για υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, προστίθεται.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, χαιρέτισε τα ευρήματα της έκθεσης τα οποία, όπως είπε, αναγνωρίζουν την πρόοδο της Κύπρου στην ψηφιακή διακυβέρνηση, την ευρυζωνικότητα και την προώθηση της ψηφιοποίησης στον χώρο εργασίας.

«Η συνεχής επένδυση της Κύπρου σε ασφαλείς ψηφιακές υποδομές και συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας επιτρέπει τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από αξιόπιστη πρόσβαση και αποτελεσματικές διαδικτυακές υπηρεσίες», ανέφφερε.

«Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε την πρόοδό μας να αντικατοπτρίζεται σε τομείς όπως η προστασία δεδομένων, η διαλειτουργικότητα και η επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλο το εργατικό δυναμικό μας. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν το όραμά μας για την Κύπρο ως έναν αξιόπιστο, καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό κόμβο για την περιοχή», πρόσθεσε.

Η Γενική Γραμματέας του DCO, Deemah AlYahya, δήλωσε ότι η έκθεση απεικονίζει τόσο την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί όσο και τις ευκαιρίες που υπάρχουν ενώπιον μας. Είπε ότι ο Οργανισμός Ψηφιακής Συνεργασίας οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι πολίτες κάθε κράτους «μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην ψηφιακή οικονομία, όχι μόνο ως καταναλωτές ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και ως δημιουργοί και καινοτόμοι».

Σύμφωνα με το DEN 2025 η πρόσβαση στο διαδίκτυο φτάνει πλέον σε περισσότερους από τέσσερις στους πέντε ανθρώπους παγκοσμίως, και οι χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα καταγράφουν την ταχύτερη πρόοδο. Η έκθεση εκτιμά ότι η σύνδεση κοινοτήτων που αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται επαρκώς θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερους από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους να επωφεληθούν από την ψηφιακή τραπεζική και από διαδικτυακές υπηρεσίες, προωθώντας την ένταξη και την κοινή ευημερία.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία και ο νέος πυλώνας «Ψηφιακή για Βιωσιμότητα» υπογραμμίζει πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και περιβαλλοντικά υπεύθυνη καινοτομία. Ο DCO σημειώνει ότι η επιτυχία της Κύπρου στον συνδυασμό προηγμένης ρύθμισης με ψηφιακή υποδομή την καθιστά ισχυρό παράδειγμα βιώσιμου και ασφαλούς ψηφιακού μετασχηματισμού, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ