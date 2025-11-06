Καλά κρατεί ο αποπληθωρισμός, στο - 0,3% οι τιμές καταναλωτή τον Οκτώβριο

Μείωση για έκτο συνεχή μήνα, παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο μειώθηκε με ρυθμό 0,3% από 0,7% που ήταν η ετήσια μείωση τον Σεπτέμβριο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,0%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-7,5%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-2,6%). Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό (1,7%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,7%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,4%), Εκπαίδευση (3,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά και (-2,1%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (3,6%) και Εκπαίδευση (1,2%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,48) και Εκπαίδευση (0,16), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,52) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,51).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,25) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,12).

Το δεκάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,27% από 0,33% που ήταν το εννιάμηνο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%), Εκπαίδευση (3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,3%).