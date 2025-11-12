Η Cyta αναζητά νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO)

Η Cyta, προχωρά σε προκήρυξη της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer – CEO), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε, απευθύνεται σε άτομα με όραμα, στρατηγική σκέψη και ηγετικές ικανότητες, ικανά να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν τον Οργανισμό προς το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης και καινοτομίας.

Σύμφωνα με την Cyta, ο νέος CEO θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της θέσης του Οργανισμού ως πυλώνα τεχνολογικής προόδου στην κυπριακή οικονομία.

«Αν πιστεύεις ότι η ηγεσία σημαίνει να εμπνέεις, να καθοδηγείς και να δημιουργείς ουσιαστική αλλαγή, τότε αυτή είναι η ευκαιρία σου», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Cyta, η οποία καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.