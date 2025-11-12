Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Η Cyta αναζητά νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Cyta, ο νέος CEO θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της θέσης του Οργανισμού ως πυλώνα τεχνολογικής προόδου στην κυπριακή οικονομία.

Η Cyta, προχωρά σε προκήρυξη της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer – CEO), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε, απευθύνεται σε άτομα με όραμα, στρατηγική σκέψη και ηγετικές ικανότητες, ικανά να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν τον Οργανισμό προς το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης και καινοτομίας.

Σύμφωνα με την Cyta, ο νέος CEO θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της θέσης του Οργανισμού ως πυλώνα τεχνολογικής προόδου στην κυπριακή οικονομία.

«Αν πιστεύεις ότι η ηγεσία σημαίνει να εμπνέεις, να καθοδηγείς και να δημιουργείς ουσιαστική αλλαγή, τότε αυτή είναι η ευκαιρία σου», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Cyta, η οποία καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα