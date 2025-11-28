Ζωντανό ακόμη το όνειρο των Κυπρίων να μένουν στο δικό τους σπίτι

Τη στροφή των Κυπρίων στην ενοικίαση και στη διαμονή σε διαμερίσματα τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Eurostat «Στέγαση στην Ευρώπη – Έκδοση 2025», αποτυπώνοντας ωστόσο ότι η κουλτούρα και το όνειρο αρκετών Κυπρίων να μένουν στο δικό τους σπίτι δεν έχουν εκλείψει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος εξακολουθεί να έχει σχετικά υψηλό ποσοστό -το πέμπτο υψηλότερο στην ΕΕ- όσον αφορά τη διαμονή σε οικίες αντί σε διαμερίσματα, παρά τη σταδιακή μείωση των τελευταίων ετών. Υψηλό είναι και το ποσοστό της ιδιόκτητης κατοικίας αντί της ενοικίασης, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ,...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!