Ζωντανό ακόμη το όνειρο των Κυπρίων να μένουν στο δικό τους σπίτι

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Η Κύπρος εξακολουθεί να έχει σχετικά υψηλό ποσοστό -το πέμπτο υψηλότερο στην ΕΕ- όσον αφορά τη διαμονή σε οικίες αντί σε διαμερίσματα, παρά τη σταδιακή μείωση των τελευταίων ετών. Φορείς της αγοράς κάνουν λόγο για συνήθεια και κουλτούρα που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα στον κυπριακό πληθυσμό για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας

Τη στροφή των Κυπρίων στην ενοικίαση και στη διαμονή σε διαμερίσματα τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Eurostat «Στέγαση στην Ευρώπη – Έκδοση 2025», αποτυπώνοντας ωστόσο ότι η κουλτούρα και το όνειρο αρκετών Κυπρίων να μένουν στο δικό τους σπίτι δεν έχουν εκλείψει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος εξακολουθεί να έχει σχετικά υψηλό ποσοστό -το πέμπτο υψηλότερο στην ΕΕ- όσον αφορά τη διαμονή σε οικίες αντί σε διαμερίσματα, παρά τη σταδιακή μείωση των τελευταίων ετών. Υψηλό είναι και το ποσοστό της ιδιόκτητης κατοικίας αντί της ενοικίασης, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ,...

ΑκίνητασπίτιEurostatΣτεγαστική πολιτικήστεγαστική κρισηστεγαστικόδιαμερίσματα

