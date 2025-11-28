Ακίνητα: Πρόταση Παπαδούρη για μειωμένο ΦΠΑ

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του υπό αναφορά νόμου υπεύθυνη δήλωση για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, να υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, αντί εντός τριών ετών που ισχύει σήμερα, κατέθεσε ο βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής και μέσω αυτής εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε η εν λόγω μεταβατική περίοδος.