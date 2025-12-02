Ο ΣΕΛΚ αποχαιρετά τον Κυριάκο Ιορδάνου- Προκήρυξη θέσης νέου Γενικού Διευθυντή

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή του, Κυριάκου Ιορδάνου, μετά από μια διαδρομή 23 χρόνων στον Σύνδεσμο και 13 χρόνων στη θέση της ανώτατης εκτελεστικής ευθύνης.

Από σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Ιορδάνου ανέλαβε νέα καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμβολή του στη λειτουργία, την αναγνώριση και τη θεσμική ωρίμανση του ΣΕΛΚ υπήρξε κομβική. Παράλληλα, σημειώνεται ότι υπήρξε παρών σε κρίσιμες περιόδους για τον κλάδο, στήριξε το επάγγελμα σε απαιτητικές συνθήκες και συνέβαλε στην ενίσχυση της παρουσίας του Συνδέσμου τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΛΚ, Οδυσσέα Χριστοδούλου

«Ο Κυριάκος Ιορδάνου υπήρξε για χρόνια ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον ΣΕΛΚ. Με συνέπεια, ήθος και ουσιαστική παρουσία, στήριξε το επάγγελμα, ενίσχυσε τη λειτουργία του Συνδέσμου και καλλιέργησε ένα περιβάλλον συνεργασίας και εμπιστοσύνης που θα παραμείνει ως παρακαταθήκη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπηρεσιακής ομάδας, εκφράζω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για το έργο και την αφοσίωση που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Ο ΣΕΛΚ θα αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας του.»

Προκήρυξη θέσης νέου Γενικού Διευθυντή

Ο ΣΕΛΚ, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση και τη συνέχιση του έργου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, προχώρησε στην προκήρυξη της θέσης του νέου Γενικού Διευθυντή.

Ο ΣΕΛΚ αποχαιρετά τον κ. Κυριάκο Ιορδάνου με σεβασμό, εκτίμηση και βαθιά ευγνωμοσύνη για το έργο που αφήνει πίσω του. Του εύχεται δύναμη και επιτυχία στη νέα του πορεία, με την πεποίθηση ότι η σχέση του με τον Σύνδεσμο θα παραμείνει ισχυρή και ουσιαστική.