Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κρεμλίνο για το Ουκρανικό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Οριακά κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 276,82 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,08%

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 276,82 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,08%.

Κέρδη 0,07% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 167,8 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €270.025,75.

Αναφορικά με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο αυτός της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,19%, κλείνοντας στις 226,480, ενώ ζημιές παρουσίασαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 0,29%, κλείνοντας στις 1.875,060, μονάδες, και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,12%, κλείνοντας στις 1.826,130 μονάδες αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών, ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος, κλείνοντας στις 3.105,630 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €74.331,08 (τιμή κλεισίματος €1,59 - αμετάβλητη), της Τράπεζας Κύπρου με €67.142,24 (τιμή κλεισίματος €8,1 - άνοδος 0,5%), της Atlantic Insurance Company με €55.402 (τιμή κλεισίματος €2,38 - πτώση 0,83%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €38.922,40 (τιμή κλεισίματος €4,4 - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 7 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 130.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα