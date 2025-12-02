Οριακά κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚ

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 276,82 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,08%.

Κέρδη 0,07% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 167,8 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €270.025,75.

Αναφορικά με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο αυτός της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,19%, κλείνοντας στις 226,480, ενώ ζημιές παρουσίασαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 0,29%, κλείνοντας στις 1.875,060, μονάδες, και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,12%, κλείνοντας στις 1.826,130 μονάδες αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών, ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος, κλείνοντας στις 3.105,630 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €74.331,08 (τιμή κλεισίματος €1,59 - αμετάβλητη), της Τράπεζας Κύπρου με €67.142,24 (τιμή κλεισίματος €8,1 - άνοδος 0,5%), της Atlantic Insurance Company με €55.402 (τιμή κλεισίματος €2,38 - πτώση 0,83%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €38.922,40 (τιμή κλεισίματος €4,4 - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 7 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 130.

Πηγή: ΚΥΠΕ