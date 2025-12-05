Στο €1,1 δισ. το ρευστό στα κρατικά ταμεία- Ετήσια μείωση €202 εκατ.

Στο €1,1 δισ. διαμορφώνεται το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης τους πρώτους δέκα μήνες του έτους σημειώνοντας ετήσια επιδείνωση €202 εκατ.

Συγκεκριμένα, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης της τάξης του €1,1 δισ. που αντιστοιχεί στο 3,1% στο ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα €1,3 δισ. (3,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

Αύξηση 5,6% στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €658,5 εκατ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €12,3 δισ. σε σύγκριση με €11,7 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €154,6 εκατ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €3,1 δισ. σε σύγκριση με €2,9 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €296,3 εκατ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €3,9 δισ. σε σύγκριση με €3,6 δισ. το 2024.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €38,2 εκατ. (+40,1%) και ανήλθαν στα €133,5 εκατ. σε σύγκριση με €95,3 εκατ. το 2024.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €7,7 εκατ. (+0,2%) και ανήλθαν στα €3,9 δισ., εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €24,8 εκατ. (-0,9%) και περιορίστηκαν στα €2,6 δισ. σε σύγκριση με €2,7 δισ. το 2024.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €137,4 εκατ. (+18,7%) και ανήλθαν στα €871,3 εκατ. σε σύγκριση με €733,9 εκατ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €46,2 εκατ. (+64,9%) και ανήλθαν στα €117,4 εκατ. σε σύγκριση με €71,2 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €21,9 εκατ. (-6,7%) και περιορίστηκαν στα €304,6 εκατ. σε σύγκριση με €326,5 εκατ. το 2024.

Στο 8,3% η αύξηση δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €860,4 εκατ. (+8,3%) και ανήλθαν στα €11,2 δισ. σε σύγκριση με €10,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €201,0 εκατ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €3,2 δισ. σε σύγκριση με €3 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €299,7 εκατ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €4,5 δισ. σε σύγκριση με €4,2 δισ. το 2024. Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €72,5 εκατ. (+6,6%) και ανήλθε στα €1,2 δισ.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €307,8 εκατ. (+36,0%) και ανήλθε στα €1,2 δισ., εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €89,9 εκατ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €822,3 εκατ. και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €217,9 εκ. και ανήλθαν στα €341,5 εκατ.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €0,5 εκατ. (+0,1%) και ανήλθαν στα €358,7 εκατ. σε σύγκριση με €358,2 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €10,4 εκατ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €658,4 εκατ. σε σύγκριση με €668,8 εκατ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €10,7 εκατ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα €118,5 εκατ.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.