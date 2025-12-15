Ο Καραβίας μιλά για εξαγορές, ανατροπές και «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές»

Σε μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη στο BusinessDaily.gr ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τονίζει ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο βρίσκεται σε καμπή, με επερχόμενες ανατροπές που θα αναδιαμορφώσουν τους ισχυρούς του κλάδου. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκών τραπεζικών πρωταθλητών, αντίστοιχων με τις στρατηγικές κινήσεις ξένων ομίλων, όπως η είσοδος της UniCredit στην Alpha Bank. Την ίδια ώρα σημειώνει την ευκαιρία που δημιουργεί για Ελλάδα και Κύπρο ο India–Middle East–Europe Corridor.

Ειδικότερα ο Καραβίας επισημαίνει πως η Eurobank εξετάζει με προσοχή ευκαιρίες εξαγορών στην Ελλάδα αλλά και στις γύρω περιοχές, ενισχύοντας την παρουσία της πέρα από την Ελλάδα, ιδίως στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, ακόμη και σε αγορές όπως η Ινδία ή τα Εμιράτα.

"Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα", τονίζει, "είναι ότι σε πέντε με δέκα χρόνια από σήμερα η αρχιτεκτονική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα είναι διαφορετική από τη σημερινή. Ζούμε σε έναν δυναμικό κόσμο, σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Επομένως, πρέπει να αναμένουμε αλλαγές. Το ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές δεν μπορούμε σήμερα να το προσδιορίσουμε. Έχουμε ήδη δει μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα να έχει μετοχική συμμετοχή σε μια ελληνική τράπεζα. Δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε αντίστοιχες κινήσεις από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό όμως που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι ευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Αν θέλουμε η Ευρώπη να ανταγωνιστεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπεζικό αντικείμενο, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Κύπρος και η Ανατολή

Σε ότι αφορά την Κύπρο αναφέρθηκε στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και της CNP χαρακτηρίζοντας το 2026 χρονιά ενοποίησης.

"Εχουμε αρκετή δουλειά για το επόμενο διάστημα, θα έλεγα για το 2026, ώστε να ενοποιήσουμε πλήρως αυτούς τους οργανισμούς στον Όμιλό μας και να πετύχουμε τις συνέργειες που έχουμε προϋπολογίσει. Συγχρόνως, πρέπει να εστιάσουμε και στην οργανική ανάπτυξη, είτε αφορά τα δάνεια είτε τα επενδυτικά προϊόντα. Και αυτό θα είναι μία από τις προτεραιότητες του 2026", αναφέρει.

Ο κ. Καραβίας σχολιάζει ότι "η οικονομία μετατοπίζεται διαρκώς προς την Ανατολή και αρχίζουμε, με προσεκτικά βήματα, να εξετάζουμε ποιες ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν για εμάς σε περιοχές ανατολικά μας. Έχουμε ήδη λάβει την άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας για να εγκαταστήσουμε ένα γραφείο αντιπροσωπείας στη Βομβάη και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία ανεύρεσης στελεχών για το γραφείο αυτό. Πιστεύω ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα το εγκαινιάσουμε. Έχουμε επίσης υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση για γραφείο αντιπροσωπείας στα Εμιράτα και εξετάζουμε πολύ σοβαρά και την αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Όπως είπα, πρόκειται για μικρά και προσεκτικά βήματα. Δεν πρόκειται να επενδύσουμε μεγάλα ποσά κεφαλαίων, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί κατευθύνεται πλέον η διεθνής οικονομία. Άρα, δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτές τις περιοχές, που είναι και γεωπολιτικά σημαντικές για τη χώρα μας. Όλοι έχουμε διαβάσει για τον IMEC, τον India–Middle East–Europe Corridor. Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στη μία άκρη αυτού του διαδρόμου και, επομένως, είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε και να εκμεταλλευτούμε, αν μπορούμε".