ΔΗΚΟ: Τα καλά δεδομένα της οικονομίας επιτρέπουν επίλυση προβλημάτων

Τα καλά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας επιτρέπουν την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, ανέφερε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, στην ομιλία του κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

«Τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ», σημείωσε και αναφέρθηκε εκτενώς σε στοιχεία και δείκτες, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν και προβλήματα». «Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί πως τα καλά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας επιτρέπουν την επίλυση χρόνιων προβλημάτων», συμπλήρωσε. Είπε ακόμα πως "δεν συμφωνούμε με την ολοκληρωτική ισοπέδωση, τον μηδενισμό και την απαξίωση που κάποιοι εκπέμπουν καθημερινά". Σημείωσε ότι "μας πήρε 12 χρόνια, αλλά η Κύπρος έχει φτάσει στο σημείο της πλήρους αποκατάστασης μετά τα τραγικά γεγονότα του 2013". Προειδοποίησε παράλληλα η θετική πορεία της οικονομίας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και πως "πολύ εύκολα όσα κτίσαμε, μπορούν να καταστραφούν".

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε την υποστήριξή του στη φορολογική μεταρρύθμιση, προσθέτοντας «πως έχει έρθει η στιγμή για να θέσουμε σε ίσους όρους τις κυπριακές επιχειρήσεις με τις ξένες».

Σε ό,τι αφορά την Παιδεία, ο Νικόλας Παπαδόπουλος χαιρέτισε τη δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο, ως επίσης την εισαγωγή αγγλόγλωσσων προγραμμάτων στα κυπριακά πανεπιστήμια.

Αναφερόμενος στα άτομα με αναπηρία, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εξαγγελία για αποδέσμευση των παροχών προς τα άτομα με αναπηρία από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι «το ποσό των €26 εκ. που έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026 δεν θα είναι επαρκές για να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες με βάση την εξαγγελία της Κυβέρνησης».

Ως προς το συνταξιοδοτικό σύστημα, εξέφρασε την απαίτηση οι χαμηλές και μεσαίες συντάξεις να αυξηθούν τουλάχιστον κατά €300 τον μήνα.

Σε σχέση με το στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Παπαδόπουλος εισηγήθηκε τη βελτίωση των υφιστάμενων στεγαστικών σχεδίων με την αύξηση των σχετικών κονδυλίων, καθώς και τη βελτίωση των εισοδηματικών κριτηρίων για να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Πρότεινε, ακόμη, τη ριζική αναθεώρηση και αύξηση του συντελεστή και των ορόφων σε οικιστικές περιοχές στα κέντρα των πόλεων, την άμεση επέκταση των οικιστικών ζωνών, την απόδοση της εγγραφής των αγροτικών δρόμων στον ιδιωτικό τομέα, την ενθάρρυνση της ανακαίνισης των κτηρίων στα ιστορικά κέντρα των πόλεων, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων Κοινωνικής Στέγασης.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι «η σωστή μεταναστευτική πολιτική πρέπει να συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι «το μεταναστευτικό είναι πλέον διαχειρίσιμο».

Αναφερόμενος στο Great Sea Interconnector (GSI), ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες που φέρουν αυτό το έργο να οδεύει προς κατάρρευση. «Αυτό το έργο δεν πρέπει να τερματιστεί», τόνισε, ζητώντας τις άμεσες ενέργειες της Κυβέρνησης για να αποτρέψει τον τερματισμό του GSI.

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά που λέει» ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Είπε ακόμη ότι «η Τουρκία δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τη βασική της θέση για τα δυο κράτη. Και όσο διατηρεί αυτή τη θέση, δεν υπάρχουν προοπτικές επίλυσης του κυπριακού, όσο ωραία και όσο διαφορετικά θα μιλά ο κ. Έρχιουρμαν», υπογράμμισε.

«Ας διδαχθούμε επιτέλους από τα λάθη μας», είπε, σημειώνοντας ότι «κανένας Ε/κ πρόεδρος δεν ευθύνεται για τη μη επίλυση του Κυπριακού». Το Κυπριακό, υπογράμμισε, «είναι μέρος ενός βαθύτερου προβλήματος, του προβλήματος του ισλαμικού εθνικισμού, ο οποίος αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε πως «η ασφάλεια του λαού μας πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της εθνικής μας επιβίωσης». Η ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή αμυντική θωράκιση, με έμφαση στο κεφάλαιο της Ασφάλειας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και μέσω συνεργασιών και συμμαχιών, με όλες τις δυνάμεις της περιοχής που βλέπουν «τον ισλαμικό εθνικισμό ως υπαρξιακό κίνδυνο».

Εν συνεχεία, ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες για την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. «Με την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου, μπορούμε να αυξήσουμε τις πιέσεις πάνω στην Τουρκία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτή η Νέα Στρατηγική φέρνει αποτελέσματα και πρέπει να συνεχιστεί».

Αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, είπε πως «όλοι θέλουμε η Κυπριακή Προεδρία να πετύχει». «Ο λαός μας έχει περάσει πολλά, έχει θυσιάσει πολλά, έχει πετύχει πολλά, για να βρισκόμαστε σε λίγες μέρες στην κορυφή της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

«Σε μια περιοχή που κλονίζεται από δικτατορίες και τρομοκρατία, από πολέμους και συρράξεις, από αβεβαιότητα και καταστροφές, η χώρα μας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι το κράτος μέλος της ΕΕ που εφαρμόζει ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», υπογράμμισε.

«Κι αυτό πρέπει να αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας. Γι’ αυτό η Κύπρος πρέπει να πετύχει», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ