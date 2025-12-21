Έδωσαν τα χέρια τράπεζες, ΕΤΥΚ- Μπόνους και αυξήσεις μισθών

Σε συμφωνία για τη νέα συλλογική σύμβαση κατέληξαν ΕΤΥΚ και τράπεζες, η οποία αναμένεται να τεθεί ενώπιον γενικών συνελεύσεων της ΕΤΥΚ την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, τις οποίες επιβεβαίωσε ο «Π» από υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και οι μικρολεπτομέρειες ξεκαθάρισαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες, όλο το προσωπικό των τραπεζών θα λάβει μπόνους €1.500 για τα αποτελέσματα του 2024 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2026, €1.500 για τα αποτελέσματα του 2025 μέχρι 30 Ιουνίου 2026 και €1.500 ευρώ για τα αποτελέσματα του 2026 μέχρι 30 Ιουνίου 2027.

Παράλληλα, από τις αρχές του έτους θα υπάρξουν οριζόντιες αυξήσεις €50 στους βασικούς μισθούς και €50 από τις αρχές του επόμενου έτους.

Επίσης, θα αυξηθούν οι ετήσιες μέρες άδειες κατά 6.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται ακόμη αύξηση των στεγαστικών δανείων στους υπαλλήλους των τραπεζών για όλες τις κατηγορίες και δυνατότητα άδειας άνευ απολαβών για λόγους εκπαίδευσης ή υγείας.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν στο Ενιαίο Ταμείο Υγείας.

Η συμφωνία αφορά τα έτη 2023–2027.

